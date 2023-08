RBD revive la nostalgia y apoya a la comunidad LGBTQ+ en su gira mundial

somos

El tan esperado regreso de RBD, conformado por Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, se materializó en dos inolvidables conciertos inaugurales en El Paso y en Houston del “Soy Rebelde World Tour”.

Millones de fans, desbordados de emoción y nostalgia, presenciaron cómo RBD prendió el escenario, despertando recuerdos que parecían dormidos no solo con la música, sino con el vestuario, el orden del repertorio y hasta pequeños detalles que no pasaron desapercibidos para los fans. Eso por no hablar de todo lo que pasó tras bambalinas y hasta en la distancia.

El mejor comienzo

Los artistas llegaron a las arenas en carritos de golf y la emoción se notó en cada momento, incluso en los videos que se han visto de lo que sucedió tras bambalinas.

En el escenario, elección de “Tras de mí” para abrir el show fue el inicio de una noche mágica, en la que la conexión entre banda y fanáticos revivió los días en que RBD era sinónimo de juventud, amor y rebeldía. La magia, no obstante, no se limitó a la música.

El impresionante diseño del escenario, luces y efectos visuales, sumados a los múltiples y estilizados cambios de vestuario, dibujaron un espectáculo completo que atrapó la mirada y el corazón de todos, pero además dejó claro que estos artistas ya no son jóvenes adultos, sino hombres y mujeres asentados y más profesionales que nunca.

Toques individuales

¿Micrófonos personalizados? Sí, los hubo. Desde el delicado rosa de Anahí hasta el vibrante diseño de Christian Chávez, cada micrófono contaba una historia y reflejaba la personalidad de su dueño. Dulce María utilizó uno negro con detalles de encaje y Maite uno negro de lentejuales, mientras que Christopher Uckermann optó por un micrófono plateado.

Solo en un momento los cinco artistas usaron un vestuario similar y lo dejaron para el final. De resto, cada uno fue obviamente dueño de su look.

El arcoiris RBD

Pero en una noche llena de destellos, hubo uno especialmente brillante: el compromiso de RBD con la igualdad y la comunidad LGBTQ+. A través de discursos y simbolismos, la banda envió un potente mensaje de aceptación, amor y unidad.

“Estamos en un momento realmente difícil en Estados Unidos, especialmente en Texas”, dijo la banda a la multitud de El Paso, mientras las grandes pantallas mostraban una imagen de la bandera del Orgullo de progreso. “Si conoces a alguien de la comunidad LGBTQ -un amigo, un hermano, un padre, un hijo- es hora de permanecer unidos. Nadie nos separará. Nadie nos silenciará”.

“Quiérete por lo que eres. Ama a tu hijo por lo que es. Somos perfectos – Dios nos hizo así”, aseguró la agrupación, antes de terminar su discurso: “Lo siento Greg Abbott, no va a suceder”, un mensaje claro para el actual gobernador de Texas.

Christian también dio las gracias a los fans por “estar ahí para mí”, refiriéndose a su experiencia de salir del clóset. Se vio obligado a hablar de su sexualidad en 2007, cuando una revista de chismes en México compró las fotos de su matrimonio en Canadá con un ahora ex marido. “Me emociona brillar como persona genderfluid y queer sobre el escenario”, declaró a Rolling Stone a principios de este año. “Mientras estaba en RBD, luchaba por ser yo mismo, por amar como quería amar”.

El amor también abundó en el público, incluso hubo una pedida de mano en el show de Houston.

Caídas y desperfectos

Sin embargo, no todo fue perfecto. Uno de los escenarios pequeños que debió usar Maite no funcionó bien. Al iniciar el set de las canciones donde brillan las voces femeninas como “Así soy yo”, “Cuando el amor se acaba” y “Fuego”, Anahí soltó el micrófono sin querer y se tuvo que apoyar en el de sus compañeras, hasta que Dulce María logró recuperarlo y dárselo.

El apoyo y el compañerismo entre los miembros fue palpable. Se evidenció en cada mirada, en cada sonrisa, y en cada momento compartido, dejando claro que, más allá del éxito, su relación se cimienta en una profunda amistad.

Aunque Poncho Herrera no estuvo físicamente presente, no quiso quedarse fuera.

Chaquetas y corbatas

El uniforme de la Elite Way School fue otro de los protagonistas de la noche y generó una gran euforia. La pasarela por donde los artistas pasaban al cantar para acercarse al público tenía la forma de la corbata.

Las chaquetas rojas estuvieron presentes las dos noches en los atuendos de los fans y en los looks que llevaron los cinco miembros de RBD al final del concierto.

Todo en familia

Después de estos conciertos iniciales, Christopher, Christian, Anahí, Dulce y Maite se reencontrarán con su público el 31 de este mes en Nueva York. El tour de RBD es largo e incluye América Latina.

Sin embargo, hay pocas cosas tan poderosas para un artista como el bajarse del escenario y ser abrazado por los suyos. Aquí tienes algunas imágenes de los artistas y sus seres queridos. Sobre el escenario o tras bambalinas todos son Rebelde.

