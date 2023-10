El Alfa revela su tatuaje secreto y hace historia

somos

El Alfa se ha cansado de decir que no tiene tatuajes. Una y otra vez, el artista dominicano ha insistido en ser la oveja negra entre sus colegas. Aunque sí se ha entregado a la moda de los collares pesados y con brillantes, hay cosas que aseguró que no hacía.

De hecho, en una entrevista con mitú aseguró: “Me gusta verlos en el cuerpo de la otra gente, pero no son para mí”, afirmó.

El tatuaje de El Alfa

No son para él ahora. Sin embargo, en una confesión, hasta en voz baja, El Alfa contó que tomó esa decisión después de haberse hecho un tatuaje, del que nunca había hablado. “Tengo uno en las partes íntimas”, contó. “Tiene el nombre de una persona”.

No dio más detalles. Quizá es un nombre que no le interesa repetir en este momento. Lo que sí dijo es que no se hará más.

El espectacular fin de año de El Alfa

Con o sin tatuajes, Emmanuel Herrera Batista es el artista urbano más destacado de la República Dominicana. El último trimestre de 2023 ha decidido dedicarlo a su primera gran gira por Estados Unidos. Comienza en Sugar Land, en Texas, antes de ir a Boston, Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Miami y muchas ciudades más.

La gira se llama “La Leyenda del Dembow”. Es un título fuerte para un artista tan joven como El Alfa. Tiene 32 años de edad. Sin embargo, la elección del nombre no tiene nada que ver con el ego.

“Lo escogí como una motivación. Es lo que quiero ser y me pongo eso al frente para que nunca se me olvide”, confesó.

Haciendo historia

Esta semana, El Alfa forma parte del selecto grupo de artistas que estará en los paneles de la Semana Latin Billboard. También será parte del grupo de artistas que participan en los Premios Billboard a la Música Latina.

Y como si eso fuera poco, se anunció que había conseguido una inversión de miles de dólares en su carrera por parte de la empresa musical “Sound Royalties”. Es el primer artista dominicano en lograr un acuerdo financiero de esa magnitud.

“Estos logros no son solo para mí. Son éxitos que abren el camino para todos los artistas dominicanos y ponen el foco en la maravillosa música de nuestra República Dominicana”, afirmó.

