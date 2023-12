Daddy Yankee se despide del escenario dando testimonio de su fe cristiana

somos

El adiós de Daddy Yankee de los escenarios fue una celebración de sus más de 30 años de carrera. La serie de conciertos “La Meta”, en los que cantó por más de dos horas y media en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrellot, fueron un viaje en el tiempo a las diferentes eras del reguetón. En todas ellas, el artista Raymond Luis Ayala Rodríguez fue la primera figura.

Wisin, El Alfa, Jowell & Randy, Yandel, Feid, Rauw Alejandro, Baby Rasta & Gringo, Omar Courtz, De La Ghetto, MC Cejas y Guelo Star fueron algunos de los artistas que le acompañaron para despedirse de su público. Sin embargo, el momento que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento latino llegó al final.

Daddy Yankee cierra con el testimonio de su fe

“No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que solo yo puedo llenar. Trataba de llenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron”, contaba sobre el gran descubrimiento que ha hecho en los últimos tiempos. Alguien puede llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo”, expresó Daddy Yankee.

“Me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, agregó, mientras que el público lo aplaudía con gran entusiasmo.

El momento se coronó afuera del Choli, como se conoce legalmente al coliseo, con un show de drones creando las palabras “CRISTO VIENE”.

Siguiendo los pasos de otros artistas

Daddy Yankee no es el primer artista urbano en entregarse a su fe cristiana. El primero fue, de hecho, el pionero del género, el artista panameño El General, quien dejó la carera en medio del éxito y es ahora un pastor cristiano. El puertorriqueño Héctor “El Father” hizo lo mismo, después de ser parte de la creación del reguetón desde el principio. Además, estuvo involucrado en serios actos de violencia.

El artista urbano que más recientemente se abrazó al cristianismo fue Farruko. Él, sin embargo, se ha mantenido activo frente al público, pero ha cambiado radicalmente el tono de sus letras.

Farruko fue, de hecho, uno de los primeros en aplaudir la decisión de Daddy Yankee.

“Gloria a Dios bienvenido al reino Maestro @daddyyankee 🙏🏻❤️ al ejercito de los verdaderos guerreros de verdad. Ahora no vengan a meterle el pie como me hicieron a mí, tanto los cristianos como los no cristianos. Disfruta el proceso en orden y a tu paso. Tu influencia y dones son de gran aportación al reino. Que nadie te castre. Muy feliz por ti hermano mío. Que noticia más dura (buena). Cuenta conmigo siempre. 🙏🏻Gloria al Padre ,hay fiesta en el reino Cristo Viene”, expresó.

