Anahí revela que las críticas del programa “El Gordo y la Flaca” afectaron su salud

Anahí lleva algunos años revelando los terribles efectos que las presiones y las críticas sobre su cuerpo tuvieron en su salud. Incluso, hasta ponerla cerca de la muerte. Sin embargo, la cantante y actriz mexicana nunca había hasta ahora involucrado a programas de Estados Unidos.



Eso cambió durante una entrevista en la que no dejó nada sin decir. La estrella de la telenovela de la banda RBD abrió su corazón y habló de todo.

Bullying en vivo y directo

La artista dijo cosas maravillosas sobre su marido, el político mexicano Manuel Velasco. Anahí se derritió al hablar de los dos hijos que tienen juntos. Sin embargo, sus hermosos ojos azules se convirtieron en acero cuando mencionó los problemas de salud que ha sufrido por ser una figura pública.



“La prensa, en los mismos programas en donde se suponía que era mi casa, no es en contra de Televisa es lo que en ese momento pasaba. El body shaming era un tema horrible, me hacían burlas en los programas, me ponían a comer”, dijo.



“¡Ay! ‘El Gordo y La Flaca’, ‘La Oreja’, todos aquellos programas que hoy ya ni existen creo (…) Se burlaban muy feo de mi problema… Porque, además, yo primero lo intenté negar, pero ya era una cosa que era tan evidente que lo afronté y que lo traté de expresar. Pero fue peor porque se burlaban mucho”, agregó al revelar quiénes sentía que la habían atormentado.

La pesadilla de la bulimia

Todo comenzó cuando se enteró que se estaba realizando una versión de la famosa telenovela “Quiceañera”. “Me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela y me dijeron: ‘vamos a hacer la telenovela y sería increíble que fueras la protagonista. Pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas y tú estás gordita’“, relató.

Desde ese momento Anahí entró en una montaña rusa emocional y de salud. Se quedó con el papel en el proyecto, que llevó el nombre de “Primer amor… a 1000 × hora”. Su coprotagonista fue Kuno Becker.



Mientras la aclamaban los fans, ella llegó a pesar 77 libras para sus 5 pies 4 pulgadas y ponía su vida en peligro.

Cerca de la muerte

En esa época vivió uno de los momentos más duros de su vida. Estaba con una prima en la Ciudad de México, cuando pidió que la llevaran a urgencias. Fue una decisión que la salvó la vida. “Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo, de electrolitos y de absolutamente todo que mi corazón era una taquicardia”, contó. Era un infarto de facto. Todo a consecuencia de las dietas.



Tenía apenas 18 años.

“Pasamos entre dos a tres semanas en el hospital, porque tenían que estabilizar todos mis niveles. Lo peor de todo es que yo me sacaba el suero. Yo decía ‘me va a engordar el suero’. Cuando se descuidaban me metía al baño a vomitar”, confesó.



“Yo podía pasar cinco o seis días sin probar un bocado. A veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago. Y después cuando ya no podía más venían los atracones y como tanto se han burlado, sí vomitaba mucho”.

La gran lección

La Anahí que los fans conocieron en “Rebelde” ya estaba en tratamiento. Sin embargo, la presión la seguía afectando, aunque nunca a ese nivel. Esa niña sigue viviendo dentro de ella. Los recuerdos la llevan a pensar en otras jovenes que pueden vivir lo mismo. Por eso no suelta el tema y muchos y muchas fans se lo agradecen.



Aquí está la entrevista completa:

