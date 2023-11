Vicente Fernández se le apareció a su nieta Camila y a su hijo Alejandro Fernández

somos

Vicente Fernández parece que ha estado ocupado últimamente. El legendario artista de música mexicana, quien murió en diciembre de 2021, era un hombre de familia, muy conectado con sus hijos y sus nietos. Según ellos, este vínculo sigue tan fuerte como siempre.

Durante su mensaje del Día de los Muertos, su hijo menor Alejandro Fernández reveló cómo sintió ese día la presencia de su papá. Camila Fernández, su nieta, contó en entrevista con mitú, una experiencia igual o hasta más impactante.

Camila Fernández es ahora la voz de Vicente Fernández

La tercera hija de Alejandro fue también la primera de sus hijos en lanzarse en la música. Camila Fernández comenzó su carrera artística hace casi ocho años. Gran parte de ese tiempo lo dedicó a explorar su voz con el pop y el jazz. Todo cambió durante la última etapa de la vida de su abuelo.

“Mi abuelo me pidió que le hiciera un tema de mariachi. Era un proyecto que veníamos haciendo juntos”, explicó. Esa canción se transformó en lo que hoy es un disco de 20 temas, 10 clásicos y 10 originales compuestos por ella. Se llama “Camila Fernández” y salió a la venta a finales de octubre.

Actualmente, Camila está promoviendo “Aquí lo siento”. Una canción que le sube el volumen a su luto por su adorado abuelo, al que llama Tata.



“Yo me estaba vistiendo con el traje de mariachi para hacer el video y lo sentí”, recordó la artista de 25 años. La manija de la puerta del cuarto donde se estaba cambiando, acompañada de su marido Francisco Barba y su estilista comenzó a rotar. Cuando fueron a ver quién estaba tratando de abrirla, descubrieron que nadie estaba del otro lado.

“Ellos estaban muy asustados, pero yo me sentía muy tranquila. Por eso supe que era mi Tata”, reveló. Camila contó que para el video se había mandado a hacer un traje de charra de gamuza, con todos los detalles que le gustaban a Vicente Fernández.

La visita a Alejandro Fernández

El Potrillo ha sido el encargado de mantener el legado de Vicente Fernández ante el público. Durante sus conciertos, Alejandro Fernández habla de su papá y canta sus canciones. En sus redes, también se refiere a él durante fechas especiales. Este noviembre, la ausencia fue aliviada un poco. El propio Potrillo lo contó todo:

“Para mí, El #DíaDeMuertos siempre ha significado una oportunidad de encontrar.

Encontrar historias que creíamos olvidadas. Encontrar fotos que creíamos perdidas… Hallar todo lo que pensábamos que aquellos personajes se habían llevado consigo.

Sin embargo, este fue un año especial en el que me sentí aún más cercano a ellos, puesto que tanto sus enseñanzas como sus experiencias, me acompañaron durante el año completo y no solo en esta época.

Mi padre vino a visitarme y ruego que siga viniendo porque cada vez que lo hace, es para consolarme.

Nunca es sencillo ser él/la que se queda.

Pero cada que sientas que todo se queda silencio, háblales.

Ellos nunca se van 🤍”.

El sentimiento es compartido por cualquiera que haya perdido a un ser muy querido. También significa algo muy especial para todos los fans de la familia Fernández, tanto Vicente Fernández, como Alejandro, su hijo Alex Fernández y ahora Camila Fernández.



