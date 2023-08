Ricky Martin: “Tengo 39 años en esto, yo estoy curado de espanto”

somos

Ricky Martin aprovechó la promoción de uno de los conciertos más extraordinarios de su carrera para abordar abiertamente el doloroso caso legal con su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin, además de discutir su próspera carrera y su reciente divorcio de Jwan Yosef, en una reveladora entrevista con la presentadora Lourdes Collazos de Telemundo Puerto Rico.

La cadena de demandas y contra demandas por supuesto acoso sexual aun sigue viva, mientras que el artista también está viviendo su primer divorcio con el artista escandinavo de origen sirio, con quien comparte la paternidad de sus hijos menores Lucía y Renn. Un verano complicado sin duda.

El efecto de las acusaciones de acoso sexual

Al hablar de las consecuencias de las acusaciones de su sobrino, Ricky Martin fue categórico. “Tengo 39 años en esto, yo estoy curado de espanto”, afirmó Ricky Martin en la entrevista. “Mi preocupación es mi madre, mi preocupación es mi papá que tiene su condición, mis hijos que están expuestos a todo esto, escuchando mentiras, porque son mentiras”.

“Yo he vivido transparente durante muchos años”, añadió. “¿Qué tú quieres saber de mí? Pregúntame porque yo te contesto, pero las mentiras, y cuando ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, que pasan mis hermanos, por el cual pasan mis hijos, ahí es donde me frustro un poco”.

Ricky Martin y su familia han argumentado que estas acusaciones son falsas y motivadas por la extorsión. Hasta la madre del joven ha testificado en su contra.

El caso legal tomó un giro sorprendente con una demanda presentada por Martin, en la cual exige una compensación económica de 20 millones de dólares por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios.

Presentada el pasado septiembre ante el Tribunal de Primera Instancia de la Sala Superior de San Juan, en Puerto Rico, la demanda indica que Sánchez comenzó su campaña contra Martin tras ser ignorado en las redes sociales y publicó el número de teléfono personal del cantante.

La vida sigue

El impacto de este caso no ha disminuido la pasión de Martin por su arte. “Mientras tanto yo sigo haciendo música, se siguen vendiendo los conciertos”, aseguró el también actor. “Ahora más que nunca me siento más inspirado para hacer más música, para hacer más proyectos”, compartió con Collazos, haciendo referencia a las nuevas series de televisión en las que está involucrado y a sus próximos conciertos sinfónicos.

Ricky Martin presentó su concierto “Ricky Martin Sinfónico” en Argentina, España y otros países. El 25 y 26 de este mes será en Puerto Rico. “Estamos haciendo algo que a la gente le ha gustado muchísimo”, dijo sobre este espectáculo. El 2 de septiembre hay una fecha en La Romana, República Dominicana.

Además, prepara su Trilogy Tour, una gira con Enrique Iglesias y Pitbull, que hasta ahora solo tiene conciertos anunciados en Estados Unidos y Canadá, iniciando el 10 de octubre en Washington DC y terminando en diciembre en Vancouver.

Un divorcio desde el orgullo

Además de su carrera y el caso legal, Ricky Martin abrió su corazón sobre su divorcio de Jwan Yosef. El artista expresó su apoyo al matrimonio en la comunidad LGBT, calificándolo como un símbolo donde se sella el amor. Recordó emotivamente su experiencia de matrimonio con Yosef y enfatizó la importancia de los derechos matrimoniales para la comunidad LGBT.

“Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”, comentó Ricky Martin.

Finalmente, el astro boricua enfatizó que continuará en los escenarios mientras tenga salud, describiendo su arte como su medicina. El cantante, quien comenzó su carrera a los 12 años de edad como miembro de Menudo, sigue apasionado por su oficio.

El caso legal y las declaraciones de Martin han capturado la atención de los medios y fans. Mientras el proceso legal continúa, Martin parece estar enfocado en su música y su vida personal, sin permitir que los desafíos legales detengan su ímpetu creativo y su amor por el escenario.

