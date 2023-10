Peso Pluma de romance, Bad Bunny sin zapatos y otras locuras de los Latin Billboard

somos

Peso Pluma vivió una de las grandes noches de su vida en Miami, en la ceremonia de entrega de los Latin Billboard de 2023. Para comenzar, el artista mexicano se convirtió en el más premiado de la noche, robándole la corona del rey de la música latina a Bad Bunny. Un logro gigante para alguien prácticamente desconocido hace un año.

Pero eso no fue todo. La doble P tuvo un gran momento personal. Aunque no se vio ante las cámaras, fue algo especialísimo y no fue lo único importante que pasó tras bambalinas. Lo mejor, es que gracias a los celulares y fotógrafos, aquí está todo.

Los Latin Billboards de Peso Pluma

Con ocho Latin Billboards, cuatro de ellos compartidos con Eslabón Armado por “Ella baila sola”, Peso Pluma superó a los siete de Bad Bunny y los cinco de Karol G. Aun así, los tres artistas tuvieron momentos destacados ante las cámaras.

El Conejo Malo protagonizó el momento musical de la noche con un popurrí de sus canciones más populares de los últimos años -“Moscow Mule”, “Titi Me Preguntó”, “La Neverita”, “Me Porto Bonito” y “WHERE SHE GOES”- y el estreno en vivo de su nuevo tema “Un preview”.

Por su parte, Karol G En la categoría femenina, Karol G se destacó al recibir múltiples premios, entre ellos, el Latin Billboard Espíritu de la Esperanza por sus esfuerzos filantrópicos por su fundación para mujeres vulnerables Con Cora. La Bichota también se fue con el premio “Top Album del Año” por “Mañana será bonito”.



Una actuación memorable fue el homenaje emocionante a Jenni Rivera a cargo de su hija Chiquis en el décimo aniversario de su fallecimiento. Además, el premio a la Trayectoria fue otorgado a Los Ángeles Azules, quienes, emocionados, mencionaron que es la primera vez en sus 45 años de carrera que reciben tal reconocimiento.

Además, Peso Pluma tuvo dos números musicales: “La Bebé (remix)” con Yng Lvcas y “Por las noches”, su colaboración con Nicki Nicole. Fue justamente esta presentación la que marcó el inicio de las cosas que no se vieron ante las cámaras.

Peso Pluma y Nicki Nicole hicieron su romance oficial

Lo cariñosos que se mostraron en el escenario no fue nada. Los artistas se pasearon agarrados de manos por los pasillos de Wastco Center, en la ciudad de Miami. Fue la confirmación de algo que los rumores llevaban meses anunciando.

La doble P también tuvo un lindo momento con Karol G, reviviendo su colaboración de “Qlona”.

Además, tuvo un lindo encuentro con Bad Bunny en los pasillos. Aunque los detectives de Internet todavía no han descifrado qué se dijeron, los fans esperan que hayan cerrado el plan para la colaboración tan deseada por Peso Pluma.

El homenaje de Karol G a Selena Q

La Bichota no se cansa de llevar a la reina del tex-mex en alto. Aunque no habló de ella directamente en los Latin Billboard de 2023, sí que la representó con orgullo.

Karol G también disfrutó el reencuentro con sus colegas, haciendo bromas y repartiendo piropos, como se puede ver en esta interacción con Eladio Carrión.

Aunque Papa G volvió a robarse el show de nuevo. El padre de Karol G se disfruta los shows a nivel de Taylor Swift. La pasó genial.

La noche de Chiquis

La Queen Bee desfiló sola en la Alfombra Azul de los Latin Billboard. Sin embargo, la realidad es que cuando las cámaras no la estaban apuntando, no se separó de su prometido, el fotógrafo Emlio Sánchez.

Bad Bunny, sin zapatos y con besitos

El Conejo Malo sorprendió cuando salió en el escenario con unos calcetines blancos. “Me estaba cambiando”, explicó. Pero eso no fue lo más divertido. En cuanto se apagaron las luces, Bad Bunny salió deslizándose, como cualquier niño patinando con medias en el piso de la casa.



Fuentes de mitú vieron a Kendall Jenner en Miami comiendo pizza, mientras que El Conejo trabajaba, pero eso no significa que le faltaron besos. Maite Perroni se encargó de eso, representando a todas las fans de Benito.

Peso Pluma en el after-party

Como suele suceder, lo mejor de este tipo de eventos son las fiestas que pasan después, en las que los artistas se relajan y hacen música con sus amigos. La doble P celebró su gran noche haciendo lo que más le gusta, cantando. Fue el invitado de honor en la famosa discoteca de Miami LIV. ¡Felicidades a todos los ganadores!

