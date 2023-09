La mamá de Jenni Rivera toma partido en nueva pelea en la familia Rivera

somos

La familia Rivera tenía tiempo sin crisis, pero el tiempo de paz llegó a su fin. No es raro que entre los parientes de Jenni Rivera y Lupillo Rivera haya enfrentamientos. Sin embargo, esta vez las cosas parecen ser más graves. Algunos parecen estar en un nuevo bando.

El nuevo pleito estalló la semana pasada, cuando se conoció que Jacqie Rivera demandó a las empresas de su abuelo. Obviamente, ya hay reacciones.



Loading the player...

Las empresas de Pedro Rivera son las demandadas

La sucesión de Jenni Rivera, encabezada por Jacqie, comenzó acciones legales contra Cintas Acuario, de su abuelo Pedro Rivera. La demanda le acusa de aprovecharse “de bandas sonoras y canciones” de Jenni. El texto legal indica que esto ha pasado tanto antes como después de su muerte en 2012, informó Billboard.

Además, la demanda alega que Pedro Rivera y sus empresas han capitalizado el nombre y la imagen de Jenni Rivera. Con eso, ganaron millones de dólares en el proceso, lo que viola lo que habían acordado legalmente, indica.

Asimismo, piden la reparación del daño patrimonial, que será calculado en el juicio. Además, exigen la contabilidad completa de las regalías de los temas de su madre.

Rosie Rivera y Juan Rivera reaccionan

En una entrevista con “Ventaneando”, los hijos menores de Rosa y Pedro Rivera no se quedaron callados. La relación entre ellos y sus sobrinos es nula. Todo comenzó cuando los hijos de Jenni Rivera los sacaron de las empresas. Además, les acusaron de malversación de fondos.



“Cuando digo la familia, hablo de todos: la familia perdió hoy. El dolor de un hombre que quiso construir un sueño para su familia. Que gracias a su labor lo logró, eso pesa más. Quien gane sale sobrando, el dolor del hombre que sembró todo eso es lo duro”, expresó Juan Rivera.



“Mi padre es el hombre más honrado, trabajador y derecho que he conocido. No va a pelear con la familia. Si acaso en la corte va haber una defensa legal. Pero hablarlo públicamente y dimes y diretes, mi papá no lo va hacer. Mi papá ama a su familia y así va a seguir”, agregó su hermana Rosie Rivera.



Doña Rosa Rivera toma partido

La madre de Jenni Rivera y ex esposa de Pedro dejó en claro qué piensa este fin de semana. Doña Rosa se reunió con sus nietos en la boda de Jacqie y su esposo Mike Campos. Esta es la segunda vez que la pareja contrae nupcias. La realidad es que no explicaron si esto fue una renovación de votos. También es posible que se hayan divorciado en privado y luego reconciliado.

Pedro Rivera Jr., el hermano mayor de Jenni, estuvo con su mamá. Fue un una clara muestra de apoyo a los hijos de su hermana.

Las polémicas parecen ser parte del ADN Rivera

Los choques entre los miembros de la familia Rivera no son nuevos. Desde antes de la muerte de La Diva de la Banda ya había enfrentamientos entre los hermanos. Sin embargo, todo se agudizó desde hace 10 años, cuando Jenni Rivera falleció en un aparatoso accidente aéreo en México.

La situación empeoró cuando los hermanos de la artista, Juan, Gustavo y Lupillo Rivera, fueron a buscar sus restos. Desde entonces no han dejado de pelear. Aunque los hijos de la Diva de la Banda esta vez van por lo legal. Lo cierto es que la demanda parece una bomba que ha hecho estallar a la familia Rivera, una vez más.







Notice any corrections needed? Please email us at corrections@nglmitu.com