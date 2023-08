Maribel Guardia asegura que luego de una experiencia espiritual con su hijo fallecido supo cuándo morirá

somos

By

La reconocida actriz y cantante costarricense Maribel Guardia hizo una aparición en el programa mexicano “Hoy”, en la que compartió emociones profundas y una sorprendente revelación: según una experiencia espiritual con su hijo Julián Figueroa, sabe cuándo va a morir.

En la entrevista conmovedora, Guardia hizo poderosas reflexiones sobre el duelo y cómo está viviendo la tragedia de perder a su único hijo repentinamente. El artista y actor falleció el 9 de abril de este año a los 29 años de edad.

Loading the player...

La pérdida de Julián y Joan Sebastian

La muerte del hijo de Maribel Guardia y el fallecido cantautor Joan Sebastian, fue especialmente traumática debido a la experiencia de Julián con la muerte de su padre. El cuerpo del Poeta del Pueblo pasó cinco días recibiendo homenajes hasta que fue enterrado en Juliantla, México, el 17 de julio de 2015.

Durante el primer año, la familia temió que la tumba fuera violentada. La viuda de Julián, Imelda Garza, de 26 años, reveló que decidieron cremarlo rápidamente debido al “trauma” que sufrió durante este tiempo.

@matilde_obregon Ime nos contó cómo fue el funeral de su esposo Julián Figueroa (QEPD) y cual fue el parte médico. También nos reveló el difícil momento que fue darle a la noticia a su hijo José Julián de entonces 5 años. Entrevista completa en mi canal de YouTube. Link en bio. #MatildeObregon #ImeGarza #JulianFigueroa #Espectaculos ♬ sonido original – Matilde Obregon

Una impactante profecía

En la entrevista con “Hoy”, Maribel Guardia confirmó las afirmaciones de su nuera, en medio de la fortaleza increíble que ha demostrado en este difícil momento.

“Le doy gracias a Dios por ese hijo maravilloso que me dio, por tener la bendición de ser madre, no me arrepiento para nada, le tenemos mucho miedo a la muerte, pero es lo único seguro que tenemos en la vida, y lo que podemos aprender de esto es a vivir, haciéndole honor a Dios”, aseguró Maribel Guardia.

Pero además profundizó en la historia de una experiencia sobrenatural que dijo haber tenido con Julián, que incluyó la profecía sobre su propia muerte.

“Lo vi lleno de luz, me dijo muchas cosas, hasta cuándo me voy a morir, pero ya no les voy a contar eso”, afirmó Maribel Guardia. Estas declaraciones han conmovido a sus fans, que se han abocado a abrazarla digitalmente.

Un duelo en proceso

La emotiva aparición de Maribel Guardia en televisión no sólo ofreció una perspectiva íntima sobre el amor, el duelo y la resiliencia.

“Hay que levantarse, hay que continuar, salir adelante, ya me verán un día de estos en bikini y otro día modelando fajas y yo voy a continuar con mi vida”, manifestó Maribel Guardia. “Una cosa es vestirse de luto, que es vestirse de negro y otra cosa es el duelo, el duelo lo llevas por siempre, el duelo yo lo traigo en mi alma y me da mucha pena haber llorado aquí porque no debería de haber llorado, pero cuando lo hago lo hago yo, en secreto conmigo y lo disfruto mucho porque son lágrimas de agradecimiento”.

Eso no significa que no esté afectada.

“Estoy agotada física y mentalmente; necesito ver a una tanatóloga, que no la he visto y trabajar muchas cosas que tengo que trabajar”, reconoció Maribel Guardia.

Notice any corrections needed? Please email us at corrections@nglmitu.com