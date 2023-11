Maribel Guardia rompe el silencio sobre el día de la muerte de Julián Figueroa

somos

Maribel Guardia rompió el silencio sobre lo que pasó el día de la muerte de Julián Figueroa y, aunque algunos de los detalles ya se conocían, escucharla es desgarrador.

En una entrevista con la periodista mexicana Matilde Obregón, la artista costarricense revivió ese domingo fatídico del 9 de abril de este 2023, cuando falleció su único hijo. Desde que se levantó esa mañana, hasta que su mundo estalló en pedazos, que aún no logra recoger.

Un domingo de trabajo

El día de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia tenía función de la obra “Lagunilla Mi Barrio”. Por eso, no lo vio en la mañana.

“Cuando salgo al teatro, ya en la tarde yo había hablado con mi esposo porque cuando yo me levanto el domingo Julián no se había levantado. Yo andaba a las carreras como siempre… salgo, le toco la puerta a mi nuera y le dije: ‘¿Y Julián?’, me dice: ‘Tía, está en el cuarto pero creo que no durmió bien’, él tenía un cuarto donde tenía juegos, libros, tenía una biblioteca entera, le encantaba leer. Era un hombre muy culto”, contó la artista.

Un atraso compasivo

“Camino al teatro le hablo a Marco y le digo: ‘Julián no se ha despertado, estoy preocupada’, me dice: ‘No te preocupes, vete a dar la función y yo le hablo a Imelda para que lo vaya a despertar’. En el intermedio le hablo a Marco y me dice: ‘Parece que pasó un problema en la casa, como que se pelearon Ime y Julián, pero no te preocupes’… Termina la función, le doy gracias a la Virgen, Mari, mi sobrina, está conmigo, le digo: ‘Mari, parece que se pelearon Julián e Imelda, y Marco dice que no vayamos ahorita a la casa, que vayamos a cenar algo… claro que ya Marco sabía todo y la pobre Imelda ya había pasado el trago más amargo…”, recordó Maribel Guardia, al hablar con Obregón. La periodista también perdió a un hijo este año.

Después de comer, “le hablo a Marco y me dice: ‘Ya vete para la casa, cuando vamos a la mitad le vuelvo a hablar y me dice: ‘Julián está muerto’. Agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a pegar gritos como loca. Fue lo más triste, lo más doloroso que me ha pasado en mi vida, y ya al llegar a la casa había mucha prensa allá afuera. Yo me meto y a los cinco minutos llegó toda la prensa, pero cuando yo me enteré en las redes sociales ya lo habían publicado…”, contó con la voz entrecortada y el tono desesperado de revivir esa dolorosa realidad.

Un luto presente

Maribel Guardia no ha dejado de trabajar y se ve a menudo en actividades sociales, muchas para sacar a su único nieto José Julián. Sin embargo, la procesión va por dentro.

“Todo lo que llenó mi alma ese niño, todo el amor que me dio, no tengo con que pagarlo. Pero ese día fatídico que yo entré a ese cuarto y me encontré a mi niño. La única alegría que yo encuentro en todo esto es pensar que murió dormido porque estaba con sus ojitos cerrados, tranquilo, con su piernita cruzada, entonces en medio del dolor eso me dio mucha paz… Verlo ahí dormido yo quería como que despertara, le agarraba las manos, le besaba los pies… El problema del duelo es que tú crees que va a pasar rápido pero no pasa rápido…”, expresó la artista.

La entrevista con Matilde Obregón es desgarradora no solo por el dolor que transmite Maribel Guardia, que es avasallador. También es dolorosa la empatía de Matilde Obregón, pues son dos madres unidas por la tragedia.

En agosto de este 2023, Federico Forasteri, uno de los hijos de Obregón falleció a consecuencia de un accidente. El chico de 29 años de edad estaba en una casa de campo con su gemelo Diego y un amigo. De repente colapsó uno de los balcones de la residencia alquilada.

Aquí está la conversación entre ellas.

