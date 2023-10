¿Luis Miguel al descubierto?: Publican fotos de las demandas de paternidad en su contra

somos

Luis Miguel habría quedado al descubierto. A pesar que sus abogados no se cansan de decir que está al día con sus obligaciones familiares, una investigación habría descubierto lo contrario. Es decir, Aracely Arámbula podría tener la razón.

Las demandas contra Luis Miguel

Según reveló el programa de radio Fórmula Espectacular, de la periodista Flor Rubio, en estos momentos hay tres demandas en las cortes de familia mexicanas. Las tres fueron interpuestas por Arámbula.

No se dieron detalles sobre qué se está reclamando. Tampoco se ve en los documentos que mostraron, sí quedó en evidencia que las obligaciones de manutención de Luis Miguel para con sus hijos no están siendo cumplidas.

Aunque se desconocen los detalles de las demandas, Luis Miguel ha tenido históricamente problemas con la manutención de sus hijos, especialmente los menores. Aunque Arámbula ha dicho que ella es “mamá suficiente como para mantener” a los chicos, lo que sí le ha pedido, exigido y hasta suplicado es que les dedique tiempo.

Problemas históricos

Aracely Arámbula y Luis Miguel se separaron cuando los niños eran pequeñitos. De hecho, Daniel, el menor aun estaba en pañales. La actriz y cantante mexicana tiene años hablando del tema con diferentes niveles de discreción.

El capítulo más reciente del enfrentamiento entre ellos se produjo hace dos semanas. Arámbula soltó la sopa más de lo acostumbrado. Sus palabras dieron a entender que le molestaba la relación cercana que Luis Miguel tiene con los hijos de su actual pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas. En especial, porque no convive con los suyos.

Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Y les dije ‘son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron ‘Wow, por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela’. Le dije ‘mi amor, porque le gusta estar en España, México es un país que lo quiere mucho. Pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”.

El efecto Myrka Dellanos

Luego entró en acción la periodista cubana radicada en Miami Myrka Dellanos. La actual conductora de “La Mesa Caliente” fue pareja de El Sol de México antes que Arámbula. En su programa con la cadena Telemundo, Dellanos dijo que Luis Miguel no tenía demandas en su contra, dando a entender que La Chule mentía.

Sus declaraciones activaron a los sabuesos mexicanos de los escándalos de famosos y lo descubrieron todo. Suena a aquello del tiro por la culata.

