Hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula lo cuestionan como padre

Luis Miguel no deja de dar hablar con su gira, su romance, sus exes y sus hijos. En especial sus hijos. Los tres están dando que hablar. Y es que la mayor Michelle Salas está de boda y Miguel y Daniel ya son adolescentes. Su mamá Aracely Arámbula reveló por primera vez qué dicen los chicos su papá.

El Sol de México dio “El Grito de la Independencia” en Las Vegas, Nevada, y a partir de ese momento pasó de todo.

El último gran misterio en torno a la relación de la modelo e influencer y Luis Miguel es si su papá asistiría a su boda. Se especula que la hija mayor del Sol se case en los próximos días con el empresario venezolano Danilo Díaz. Hasta ahora nadie en la familia ha dado la fecha o el lugar. Sin embargo, el Zar de la Belleza, Osmel Sousa, adelantó que sería en República Dominicana.

Para muchos la propia Michelle disipó la duda. La hija del Sol y Stephanie Salas se dejó ver como una fanática emocionada en la primera fila del show de su papá en Las Vegas, al que llegó acompañada de su tío Alejandro Bastieri.

Aunque hace años que no se le han visto las caras a Miguel y Daniel, los hijos que Luis Miguel tuvo con la actriz de “La patrona”, los chicos han crecido. Tienen 16 y 13 años de edad, respectivamente y se enteran de todo lo que tiene que ver con su papá.

Arámbula tradicionalmente había mantenido el silencio sobre lo que opinaban tanto ella como los chicos sobre Luis Miguel. Sin embargo, en los últimos meses no ha podido resistirse y ha hecho comentarios a menudo incisivos.

Esta vez, la artista fue un poco más lejos y hasta dijo lo que opinan Miguel y Daniel sobre la relación de su papá con la diseñadora española Paloma Cuevas, quien es la madrina baptismal del mayor, y con las hijas de ella, a quienes se vio recogiendo en el colegio.

“No por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta. Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. Y cómo es posible que tienen el papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre. A mis hijos siempre les he dicho ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos.



Los hijos de mi compadre Enrique Ponce (ex esposo de Paloma), qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. No hay ninguna comunicación (con Paloma), imagínate, y no por mí, ella no me ha hablado. La conozco muy bien, sí es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo, y ella fue madrina por Enrique Ponce. Porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la ex mujer de mi compadre Enrique Ponce.

Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Y les dije ‘son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron ‘Wow, por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela’. Le dije ‘mi amor, porque le gusta estar en España, México es un país que lo quiere mucho. Pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”.