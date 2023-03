Guillermo del Toro hace historia en los Óscar que premiaron a la diversidad

somos

La 95ª edición de los premios Óscar se llevó a cabo el pasado domingo y sin duda nos dejaron con momentos importantes para la diversidad y las comunidades poco representadas.

Los Premios de la Academia se llevaron a cabo el día 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Desde el cineasta y escritor mexicano Guillermo del Toro haciendo historia hasta la actriz malaya Michelle Yeoh convirtiéndose en la primera actriz en la primera asiática en ganar el Óscar a la mejor actriz, aquí te traemos los momentos más interesantes y emocionantes de la noche.

Guillermo del Toro hace historia con “Pinocchio”

La película de Netflix fue una de las más exitosas en la categoría de animación a lo largo de la temporada de premios de este año. Con este nuevo premio, Guillermo del Toro hizo historia.

El director mexicano se convirtió en la primera persona en ganar mejor película (“The Shape of Water”), mejor director (“The Shape of Water”) y mejor película de animación en la historia en los Óscar.

“Animación es cine, animación no es un género”, del Toro dijo al recibir su premio. “Y la animación está preparada para dar el siguiente paso. Todos estamos preparados para ello. Por favor, ayúdenos a mantener la animación en la conversación”.

Pedro Pascal llegó a la alfombra de los Óscar con su hermana Javiera Balmaceda

El actor chileno apoyó a su hermana, Javiera Balmaceda, durante el evento.

Balmaceda trabajó en la nominada al mejor largometraje internacional “Argentina, 1985”. Aunque no ganó el Óscar, lo que nos encantó fue ver a Pascal apoyar a su familia. El protagonista de “The Last of Us” también estaba ahí para presentar el premio para mejor cortometraje de animación y mejor cortometraje documental con Elizabeth Olsen.

Ke Huy Quan nos impactó con un discurso emotivo

El actor de “Everything Everywhere All at Once” nos llenó de emoción durante su discurso al recibir su premio para mejor actor de reparto.

Después de decirle a su madre que ganó el Óscar, Quan dijo:: “Mi viaje empezó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera acabé aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que historias como ésta sólo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Esto, esto, es el sueño americano”.

Michelle Yeoh se convirtió en la primera asiática en ganar el Óscar a la mejor actriz

La cinta “Everything Everywhere All at Once” fue una de las producciones más cautivantes en el 2022. Al final de todo, el equipo recibió siete premios de sus 11 nominaciones, incluyendo el primer Óscar para Jamie Lee Curtis (mejor actriz de reparto), y el Óscar para Yeoh para la mejor actriz. Con este premio, Yeoh se convirtió en la primera asiática en ganar el Óscar en dicha categoría.

Yeoh también hizo historia al ser la segunda actriz de color que ha ganado el premio en 95 años (tras Halle Berry).

