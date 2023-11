Enrique Guzmán indigna con respuesta a acoso sexual. ¿Tenía razón Frida Sofía?

somos

Enrique Guzmán ha sido por décadas una de esos artistas mexicanos a los que ningún escándalo ha podido tocar. Ni siquiera las acusaciones de violencia doméstica que hizo su entonces esposa Silvia Pinal en los 70 (sí, la icónica Silvia Pinal) lograron empañar su imagen por mucho tiempo.

Tampoco la denuncia de su nieta Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, de que la había “manoseado” cuando tenía cinco años de edad le afectaron la carrera. Eso podría estar cambiando y la culpa no sería de nadie sino de él mismo.

Las nuevas acusaciones contra Enrique Guzmán

La más reciente ola de polémicas en torno a Guzmán explotó cuando Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel (hijastra de Guzmán), de que él había abusado sexualmente de una menor. El hombre aseguró que hasta hay un video, que no ha sido hecho público.

Las especulaciones apuntaron a que la supuesta víctima sería una jovencita hija de la fotógrafa y productora audiovisual Mayela Laguna. El acoso habría sucedido cuando Laguna estaba en una relación con Luis Enrique Guzmán, uno de los hijos de Enrique Guzmán.

Laguna reconoció este miércoles en Imagen TV que sí hubo un incidente del artista con su hija, pero que no sabe si ella es la chica del video.

“No fue un abuso sexual. Yo no quiero que piensen que llevo este tiempo escondiendo un abuso como un abuso sexual de violación. No hubo un abuso tal cual, pero sí hubo algo, sí hubo algo ahí”, dijo Laguna.

“¿Tocamientos inapropiados?”, le preguntó la periodista. La respuesta fue un contundente “sí”.

Enrique Guzmán hace nefastas declaraciones

Un día antes, el martes, el artista mexicano se encontró con la prensa para promocionar su espectáculo “La caravana del rockandroll” donde comparte protagonismo con Angélica María y César Costa. Cuando una periodista le preguntó por las declaraciones de Morales, Guzmán dijo lo impensable:

“Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces, la has visto?”. La reportera le contestó afirmativamente y él expresó: “Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”.

Las redes hacen un llamado a Frida Sofía

En abril de 2021, la hija de Alejandra Guzmán dio una controversial entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, en Miami. El propósito original era hablar de la gran crisis que vivía la relación entre Frida Sofía y su madre.

La gran sorpresa fue cuando la joven acusó a su abuelo de haberla “manoseado”.

“Me manoseó desde que tenía cinco años. Fue un hombre muy asqueroso… Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, indicó.

“¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Que cuando estás tan chiquita, te dicen: ‘Esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere’, y pues a esa edad no tienes ni idea. No tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal. Y qué asco, pero es como que pues alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿me entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, porque dije: ‘Entonces, ¿yo estoy enferma?”, expresó.

Posteriormente, Frida Sofía presentó una demanda legal contra su abuelo, pero a los meses decidió retirarla, por lo que definió como presiones familiares y falta de interés de las autoridades mexicanas.

Como era de esperarse, en cuanto comenzó a viralizarse el video de Enrique Guzmán, las redes se volcaron hacia Frida Sofía y la pregunta de ¿tendría razón? se cruza con los “yo sí le creo a Frida Sofía”. Una situación muy difícil.

