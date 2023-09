Alejandra Guzmán confiesa que su hija Frida Sofía la llegó a golpear

somos

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía han dicho repetidamente que desean una reconciliación. Sin embargo, desde que la relación entre madre e hija se quebró en 2019, no han dejado de sabotear un potencial acercamiento con ráfagas de desafortunadas declaraciones en las redes sociales.

La más reciente fue durante una entrevista de La Guzmán con el programa mexicano “Ventaneando”. Frida Sofía contestó con otra. Parece que aún no han aprendido que dirimir sus diferencias en público solo amplía la brecha entre ellas.

Violencia física y verbal

Los enfrentamientos entre la cantautora mexicana y su hija Frida Sofía no comenzaron durante la ruptura de hace cuatro años. Los choques entre ellas fueron registrados por la prensa mexicana y de Estados Unidos desde que la chica era adolescente.

Las historias de gritos y desencuentros ya no llamaban la atención. En 2020, Frida Sofía sacudió al mundo con las acusaciones que su abuelo Enrique Guzmán había abusado sexualmente de ella. Alejandra Guzmán sorprendió al descreer en un 100% las afirmaciones de su hija.

Sin embargo, las acusaciones llegaron ahora a la violencia física. “Sí (me golpeó) hubo varias. Había una persona que es Alejandra Covarrubias, que fue mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla”, dijo Alejandra Guzmán. “Hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos las dos pedido disculpas (por nuestros errores), pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma”.

Alejandra Guzmán pide un milagro

Las entrevistas de la llamada reina de corazones son producto de su campaña para promover su nuevo tema “Milagro”, que le dedica a su hija. De hecho, en sus redes sociales lleva días sacando publicaciones relacionadas con ella. La letra de la canción es poderosa.

“Eres para mí el capítulo que no se ha terminado

No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado

Siempre pienso en ti soy tu madre y eso nada va a cambiarlo

No me sé rendir todavía te espero aquí

Porque creo

En los milagros

En los milagros

Sueño todavía que regresas y caminas a mi lado

Colecciono heridas y la tuya fue profunda duele tanto

Qué silencio tan amargo

Cuánto tiempo y cuánto espacio”

La respuesta de Frida Sofía

Como lleva haciendo desde hace algún tiempo, la hija de Alejandra Guzmán tocó el tema de las declaraciones de su madre de forma indirecta en su cuenta de Instagram. En sus historias mencionó como hay gente “a la que aunque la perdonas la quieres lejos”. En su pared, colocó una imagen de una mujer desnuda clavando una espada a un corazón. El texto: “No te conviertes en quien perdonas”.

Con su publicación queda en evidencia que cualquier efecto que pudiera haber tenido la canción fue borrado por las declaraciones sobre los golpes. La situación es muy complicada. Ahora falta ver si la música seguirá haciendo su trabajo de meterse en los corazones, o permanecerán cerrados para siempre.

La próxima vez que Frida Sofía será vista en público será el 1 de octubre, durante el primer episodio de “Mira quién baila, la revancha”, el nuevo reality de la cadena Univision.

