Eduardo Yáñez opina que Eduardo Verástegui es “un imbécil” y “una aberración”

“Opino que es un imbécil este tipo, ¿no? Para poder ser presidente de un país, primero debes de prepararte, no ser populista. Vean las consecuencias que tenemos ahorita por el populismo.

Nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público, el pueblo mexicano que este cuate diga que quiere ser presidente. ¿Qué has hecho para querer ser presidente? Pertenecer a un grupo religioso, hablar mamadas en las entrevistas y hacerse muy eclesiástico. A mí me parece estúpido y en lo que debe de concentrarse es en ser verdadero, que no lo es. Y no puedes usar al pueblo mexicano para tus rollos personales. Me parece una aberración”.

Eduardo Yáñez