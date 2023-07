Eduardo Verástegui denuncia amenazas de muerte

somos

Eduardo Verástegui no es ajeno a las controversias. El actor, productor y activista mexicano ha llenado titulares con declaraciones sobre su vida sexual (o la ausencia de esta), su simpatía por el expresidente estadounidense Donald Trump, y sus ataques contra la comunidad LGBTQ+.

Esta vez la polémica está relacionada con su denuncia que ha recibido amenazas de muerte por su película “Sound of Freedom”, que explora el tráfico de niños desde el punto de vista de la extrema derecha, ideología política con la que se identifica.

La carrera de Eduardo Verástegui

Nacido en la pequeña ciudad de El Mante, en el estado mexicano de Tamaulipas, Verástegui saltó a la fama como parte de la alineación original del trío musical Kairo, al que perteneció por cinco años hasta que decidió emprender una carrera en solitario en la música y la actuación y fue reemplazado por Gabriel Soto.

Su único disco como solista tuvo su nombre “Eduardo Verástegui”. El mexicano también participó en telenovelas como “Soñadoras”, “Una luz en el camino” y “Alma rebelde”. En el 2000 se mudó a Hollywood, con el objetivo de hacer el ‘crossover’, donde logró protagonizar películas enfocadas a los latinos como “Chasing Papi” y “Meet Me en Miami”.

Como otros actores que encontraron grandes retos en Estados Unidos, Verástegui abrió su propia productora y se enfocó en hacer películas de contenido social, con mensajes a favor de los latinos. Aunque eso cambió en los últimos años, cuando comenzó a producir historias con fuertes mensajes religiosos y se convirtió en vocero de organizaciones de extrema derecha.

Las controversias de Verástegui

Eduardo Verástegui comenzó a generar polémicas cuando declaró por primera vez que había hecho votos de castidad, que mantendría hasta llegar al matrimonio. Durante una entrevista con CNN en español, dijo que ya tenía 16 años sin relaciones sexuales.

Considerando que no se ha casado desde entonces, ya debe haber pasado o estar cerca de los 19 años.

Desde entonces no ha dejado de llamar la atención con declaraciones que hacen eco de los mensajes del ala extrema del Partido Republicano, como lo demuestran estos tuits:

El cambio climático es otra gran mentira. Con esto no quiero decir que no debemos de cuidar de nuestro planeta. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 1, 2022

“Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia”, escribió en abril del año pasado, en un comentario repudiado por la comunidad artística y muchos otros.

Además, se le ha criticado duramente en México y la comunidad latina por su cercanía con Trump, incluso en la época de su retórica más dura contra los inmigrantes, particularmente los latinos.

“Sound of Freedom”

La trama de la película “Sound of Freedom” gira en torno a una de las misiones En Colombia de Timothy Ballard, un exagente federal, donde emprendió el rescate de 127 niños víctimas de abusos sexuales y penurias extremas.

Sin embargo, “Sound of Freedom”, no cuenta cómo el propio Ballard ha sido criticado por sobredimensionar el trabajo de la organización que armó contra el tráfico de personas, a la cual actualmente ya no pertenece. Tampoco menciona que Trump lo designó como asesor de la Casa Blanca para la lucha contra la trata de personas.

La película ha sido criticada por su percibida exculpación de una de las teorías conspirativas más difundidas por el movimiento de extrema derecha, QAnon, que sostiene que la élite progresista en los Estados Unidos sostiene una oscura organización global de tráfico sexual infantil.

Durante la campaña que llevó a Trump a la presidencia, este fue uno de los argumentos contra Hillary Clinton.

Esta narrativa dio lugar al Pizzagate, una teoría que alegaba que un grupo de altos funcionarios demócratas abusaban de menores en el sótano de una popular pizzería de Washington. Un seguidor de QAnon se presentó en el lugar con un rifle y descubrió el engaño, pues el restaurante Comet Ping Pong no tiene sótano.

El jueves pasado, James Caviezel, el protagonista de la película, agradeció a Trump por su decisión de proyectar la película. “Quiero decirte que cuando la veas te sentirás en paz porque tú, más que nadie, has hecho cosas increíbles que Jesús predicaba”, dijo en el podcast del ideólogo de extrema derecha Steve Bannon.

“Creo que Donald Trump fue elegido por el Dios Todopoderoso, y estoy hablando de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”, añadió.

Las denuncias de Verástegui

Los principales estudios de cine de Hollywood y las plataformas de streaming declinaron la distribución de la película, hecha en 2018. Los productores desarrollaron una campaña de marketing independiente contactando a creadores de contenido y hasta artistas famosos como Luis Fonsi y Alejandro Sanz para promoverla.

En las redes sociales también se aseguró que había un complot en contra de la cinta por parte de los intereses de izquierda de Estados Unidos, con la complicidad de las cadenas de cines.

La red de teatros AMC fue una de las que respondió con declaraciones de su presidente Adam Aron, que calificó de estas versiones de “basura”. Las publicaciones Rolling Stone y Variety fueron dos de las que reprodujeron su respuesta. Las tres empresas han sido boicoteadas por los fans de la película, que les acusan en las redes sociales de estar a favor de pedófilos, aunque una mirada por las ofertas de los teatros de AMC deja ver que la cinta está siendo exhibida en todas sus sedes.

Por su parte, durante entrevistas para promover “Sound of Freedom”, Eduardo Verástegui declaró en México que le “han amenazado muchas veces, me han tratado de parar el proyecto muchas veces, pero para mí eso son señales. (…) Es como el avión, despega cuando el viento viene en contra y cuando vienen los vientos en contra yo siento que es una oportunidad para volar”. Sin embargo, no ofreció ninguna prueba.

