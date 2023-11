Becky G y Sebastián Lletget podrían haberse reconciliado

somos

Becky G cantaba “lo que no sirve, que no estorbe. Te metiste autogol por torpe”, en medio de su escandalosa separación del futbolista Sebastián Lletget hace siete meses. Con ella, los fans gritaban “Pa la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. De lo que me hiciste si no te acuerdas”.

Su despecho fue uno de los más acompañados del espectáculo latino. Los beasters, como se conocen los fans de Becky G, se tomaron a pecho la infidelidad de Lletget. Igual, o hasta más que los de Shakira.

La infidelidad del novio de Becky G

Hijo de argentinos y muy popular en la Major Soccer League (MLS), Sebastián Lletget llevaba siete años de relación con la cantautora mexicana-estadounidense cuando le propuso matrimonio. La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2022.

En la primavera de 2023 comenzaron a circular rumores que el atleta le había sido infiel a la artista. Todo comenzó con la publicación en las redes sociales por parte de una mujer en España, quien dijo haber intentado comunicarse con Becky para contarle cosas sobre su novio.

Como no pudo, publicó varios videos en los que Lletget se veía en situaciones comprometedoras. La duda de si eran verídicos desapareció cuando él mismo aceptó que se había comportado mal. Además, escribió una carta pública para la artista.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario. Te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces. Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados”, escribió.

Adiós compromiso

Días después Becky G comenzó a dejarse ver sin su anillo de compromiso. Su mirada había perdido brillo y se veía muy afectada. Aún así, tuvo maravillosas presentaciones en el festival de Coachella. Incluso, presentó a Peso Pluma ante su audiencia. Luego, comenzó su primera gira por Estados Unidos como solista. “Mamii”, su canción con Karol G sobre un hombre que se quedó pequeño ante el mujerón que tenía al lado, era la más aplaudida. ¡Las ironías de la vida!

Luego comenzaron los rumores que estaban juntos de nuevo. Supuestamente, Lletget estuvo backstage en algunos de los conciertos de la gira. Sin embargo, no había pruebas.

La foto de Becky G y Sebastián Lletget juntos

Los crecientes rumores de que la pareja había retomado su relación agarraron fuerza con la publicación en las redes sociales de una foto en la que se ven los dos en Los Ángeles, California. Los paparazzi los capturaron en el farmers market de Porter Ranch, en las afueras de la ciudad.

Según describieron quienes les vieron, estuvieron paseando antes de comprarse un café e irse juntos. Las imágenes no los mostraron cariñosos, per sí muy cómodos juntos. Cero tensión.

Becky G fue vista con su ex-prometido Sebastian Lletget, 7 meses después de que él le fue infiel. pic.twitter.com/NsbcV62ykF — Indie 505 (@Indie5051) November 21, 2023

