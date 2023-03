El beso entre Bad Bunny y Kendall Jenner nos dejó algo bueno… muchos memes

somos

Miles de corazones se han quebrado desde que los rumores sobre el supuesto romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner salieron a la luz en Internet.

Pero, todos tenían esperanza que fueran solo rumores. Al final de cuentas, no había fotos o pruebas significativas que los dos estuvieran realmente juntos.

Desde el pasado 8 de marzo, todo ha cambiado. Ya tenemos fotos de los dos juntos – muy juntos.

Según los reportes, esta vez la pareja fue vista después de una comida de sushi con amigos en Los Angeles, California. Entre estos amigos estaría la hermana de Kendall, Kylie Jenner, quien estuvo presente.

Aunque aún no tenemos fotos claras de un beso en la boca, podemos ver que los dos se están abrazando. Las fotos muestran a Kendall muy cerca, con su brazo sobre el cuello de Benito.

¿Cómo puede ser que Bad Bunny esté interesado realmente en una Kardashian?

La verdad es que parece que la vida en Hollywood le ha cambiado las perspectivas a Bad Bunny.

Según dijo una fuente a People.com, “Kendall empezó a salir con él hace poco. Fueron presentados por amigos. Se mudó a Los Ángeles hace unas semanas y se compró una casa”.

La fuente dijo que Jenner encuentra a Bad Bunny como un soplo de aire fresco: “Le gusta y se divierte. Es diferente a los chicos con los que salió en el pasado. Es muy encantador”.

Tenemos oficialmente el corazón roto.

The betrayal from Benito on this #DiaInternacionalDeLaMujer 😩 pic.twitter.com/2xz6cvWtE6 — taquitos al pastor (@ze_t) March 8, 2023

benito i cant keep defending you pic.twitter.com/hSL7udPmug — luz (@luzlightt_) March 8, 2023

Yo viendo las fotos donde se besaron

Kendall Jenner y Bad Bunny pic.twitter.com/JncDcUYy74 — 𝐊𝐚𝐫𝐲 🇲🇽 (@kary_stt) March 9, 2023

Me trying to stay relaxed after everything that happens between Benito and kendall

pic.twitter.com/XkmQ2U2efw — Best of bad bunny (@trapoldbad) March 9, 2023

get those pictures of kendall jenner and bad bunny OFF my tl

pic.twitter.com/0Aup02yAvN — Cloud9ineDreams💫 (@Cloud9ineDreams) March 8, 2023

Y también los fanáticos.

Muchos ya incluso se imaginan a Kendall junto a Bad Bunny durante su presentación como el primer headliner Latino en Coachella. Todos sabemos que la modelo siempre va al popular festival con sus amigos.

Otros quisieran saber qué hablan los dos. Además de dinero y popularidad, ¿qué hablarán los dos celebridades? ¿Qué realmente tendrán en común? ¿Hablan acaso el mismo idioma?

la pareja más random e inesperada del 2023 Benito y Kendall Jenner — bri 🤠 (@itsbrisagonv) March 9, 2023

Yo viendo que Kendall Jenner y Bad bunny están saliendo pic.twitter.com/nNUw6bHdUT — ℙ𝕒𝕠𝕝𝕒 🪬 (@paoutz_) March 9, 2023

Un usuario publicó: “Kendall Jenner y Bad Bunny probablemente no comparten ni una maldita cosa en común esta relación no tiene sentido”.

Kendall Jenner and Bad Bunny probably don’t share one single damn thing in common this relationship makes no sense pic.twitter.com/NA4qa9vSzb — robette 🇭🇹🇯🇲 (@1992_rp) March 8, 2023

Como todo en esta vida digital de marketing, muchos piensan que toda esta atención es por una nueva colaboración que viene. ¿O estará Bad Bunny invirtiendo en un producto de Kendall?

lo de kendall y bad tiene q ser promo pa coachella…. pls — mari__ana (@mmarbesu) March 8, 2023

Solo puedo pensar en como Kris Jenner va a capitalizar el romance de Kendall con Bad Bunny pic.twitter.com/SVhQ36xyXX — Pía 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@pia_dmn) March 9, 2023

La verdad es que, para muchos, esta es verdaderamente una tragedia.



