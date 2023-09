Mesero fue despedido en Texas tras acusar a la familia Aguilar de ser tacaña

somos

La cantante Ángela Aguilar ha sufrido muchas veces la realidad de las redes sociales para los artistas. Son, sin duda, un arma de doble filo para las celebridades. Esta vez, ella y toda la familia Aguilar están en el ojo del huracán. Todo por una interacción con un mesero y las consecuencias posteriores que el hombre denunció.

Todo pasó en agosto pasado. Pepe Aguilar, su esposa Aneliz y sus hijos Leonardo y Ángela, disfrutaron de una comida en un restaurante en Texas. Al irse, el mesero que los atendió les acusó de ser “tacaños”, por dejar 20 dólares de propina. Eso, aunque la familia se tomó fotos con él.



Un escándaloso despido

Si las cosas hubiesen quedado ahí, probablemente no habría habido problema. Sin embargo, la situación escaló cuando el mesero, identificado en redes como @mayasvlogs502, fue despedido tras hacer pública su queja.

“No quería hablar de esto, pero hace unos días subí el video. No dije nada que no fuera cierto. Dejaron 20 dólares de propina, así que comparto este video para que se haga justicia. No es justo que te corran por algo que es verdad”, dijo en TikTok.

En el video mostró pruebas de la propina recibida. Además, expresó su indignación por ser despedido a raíz de sus declaraciones, especialmente cuando no había faltado a la verdad.

Ángela Aguilar y su familia son cuestionados

Esto pasó hace más de un mes. Aunque, la noticia que el mesero había sido despedido corrió como pólvora esta semana. La cantidad de seguidores del hombre en las redes sociales supera los 30 mil. Desde el episodio de la propina, no había dejado de referirse a ella con cierta regularidad.



Es cierto que la propina es un gesto de cortesía y no una obligación. En esto todos están de acuerdo. Sin embargo, en Estados Unidos la cultura de la propina está profundamente arraigada. Además, forma parte sustancial del ingreso de quienes trabajan en el sector de servicios. Por eso, este tipo de acciones cobran una relevancia particular.

Según el mesero, su decisión de contar lo que estaba pasando busca poner luz sobre una problemática mayor. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de una figura pública? , se preguntó. Eso, aunque no hay indicativos que el despido fue una petición de la Familia Aguilar.

“Exijo justicia, porque por un famoso te despiden donde ya llevamos muchos años trabajando”, expresó con visible molestia.



La respuesta de los Aguilar

Por otro lado, queda pendiente la respuesta o declaración de los Aguilar al respecto. Leonardo Aguilar hizo un comentario sobre el incidente, pero fue eliminado poco tiempo después, sumando más intriga al asunto. También es verdad, que un silencio es también una respuesta, aunque deja demasiado a la interpretación.



Los escándalos de Ángela Aguilar

Lamentablemente, Ángela Aguilar y su familia han sido criticados duramente en los últimos meses. Esta mala racha comenzó en diciembre, cuando la artista celebró el triunfo de Argentina en el mundial como propio. En un video en las redes sociales se declaró argentina. Las burlas no se hicieron esperar, aunque la joven tenía razón, pues su abuela materna nació en Buenos Aires.

Luego vinieron sus declaraciones de que antes se sentía incómoda en México, por ser bicultural. De nuevo, no dijo nada extraño, pues Ángela Aguilar nació en Estados Unidos y ha pasado gran parte de su vida de este lado de la frontera.

Sin embargo, la lupa está sobre muchos famosos, como ella y el resto de la familia Aguilar. Las críticas no cesarán.

Ahora, está por verse si el incidente del mesero tendrá repercusiones a largo plazo para la imagen de la familia Aguilar. También es posible que se desvanezca con el tiempo. Este evento pone de manifiesto la relación entre celebridades, servicio y responsabilidad en la era digital.

