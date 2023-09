Alicia Machado retoma las denuncias de violencia doméstica contra José Manuel Figueroa con fuertes detalles

somos

Alicia Machado y Ninel Conde fueron pareja de José Manuel Figueroa hace varios años. Ahora, las dos artistas están compartiendo la pantalla en el reality “Secretos de las Indomables” de Canela TV. En la producción también están Patricia Manterola, Yuri, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera.



Tener a esa cantidad de estrellas juntas es un lujo para cualquier programa. El que hayan logrado tener a dos de las artistas más polémicas de la televisión en español, y que además compartan un ex, es atípico. Al empezar a convivir comenzaron las confidencias y las de Alicia Machado han sido incendiarias.

Alicia Machado y José Manuel Figueroa, un inicio de ensueño

La ex Miss Universo venezolana y el cantante y actor tuvieron una relación en 2016. Machado recién se había mudado a México porque quería expandir su carrera artística.

Alicia Machado había contado algunas cosas muy íntimas durante su participación en La Casa de los Famosos. Sin embargo, hasta ahora Alicia Machado había evitado profundizar en el tema de Figueroa. Algunas excepciones fueron referencias superficiales en una entrevista con Univision.

Sus detalles fueron sorprendentes

“Yo tuve una muy mala experiencia con una persona con la que Ninel y yo coincidimos en algún momento de la vida. Esa persona es un tipo exageradamente violento”, indicó Alicia Machado.



Según Alicia, Figueroa la conquistó con serenatas y rosas. Pero todo cambió en un día en el que ella se acercó a preguntarle qué harían en su día especial. “No sé qué tantas drogas se metía y yo acababa de llegar. Estaba en la cocina, llegué por atrás y le dije ‘oye, de verdad necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en la Ciudad de México’. De repente el cuate, que tiene una mano de este vuelo y esta así de alto, se voltea y me vuela una cachetada de la nada”, contó.

Luego, “se viene encima de mí y me empieza a dar patadas con una bota. Nunca lo había hablado pero esto ya me vale, porque cuántas veces más me va a amenazar de muerte”, agregó.



Alicia Machado reconoció que llegó a temer por su carrera y por su vida. Sus tíos, su papá y sus hermanos querían viajar a México. Lo iban a matar. “El señor Joan Sebastian que en paz descanse, habló con mi mamá”, recordó. Con eso se calmaron las cosas.

Los problemas de José Manuel Figueroa

Esta no es la primera vez que el único hijo varón sobreviviente de Joan Sebastian es acusado de violencia doméstica.

Aunque Ninel Conde, quien tuvo una extensa relación con Figueroa guardó silencio, sí manifestó: “Yo no les cuento porque soy más reservada, pero en algún momento lo diré”.



Pero ya otras de las mujeres que han tenido relaciones con el artista le han acusado de lo mismo. De hecho en 2021, la modelo de OnlyFans Farina Chaparro interpuso una demanda contra él en la que aseguró que “existieron cerca de 15 a 17 hechos de violencia física y psicoemocional” cuando estaban juntos. Un año después la causa fue desestimada por falta de pruebas.



Ahora queda ver si las declaraciones de Alicia Machado revertirán el caso o saldrán otras denuncias.

