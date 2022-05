Una fan de Yailin fue sacada del concierto de la dominicana por llevar el cabello azul como Karol G

Somos mitú

Al parecer la cantante dominicana Yailin “La Más Viral” no ha podido superar a la ex de su actual pareja el puertorriqueño Anuel AA.

A pesar que Anuel y Karol G terminaron su relación amorosa hace más de un año, su actual novia Yailin no se siente cómoda con nada que tenga que ver con la colombiana, ni siquiera quiere ver a nadie que lleve el cabello azul a su alrededor.

Recientemente, Yailin ofreció un concierto en el Marbella Lounge en Newark, Nueva Jersey, donde una fanática denunció que fue sacada del evento por lucir una peluca azul similar al cabello de Karol G.

En un video que se hizo viral en las redes sociales, la fanática visiblemente molesta denunció la situación que vivió.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca. Yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con una peluca de este color, o sea azul. Digo yo, ¿no sé? si representando a Karol G o no sé. Yo pagando mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca, esto es increíble”, aseveró la mujer.

Varios fans de Karol G emitieron su opinión luego de hacerse público el video de la fan de Yailin. Algunos de los comentarios en Instagram fueron:

“La frustrada”, dijo Diana Ortiz. “Se siente opacada por la #Bichota, inseguridad es lo que le llama, así no #mami”, expresó Fernanda Álvarez “Todo le recuerda a Karol jajaja”, comentó Sofía Jiménez. “Jajaja el trauma que tiene esta mujer es grande”, aseguró Francy Elena.

Cabe destacar que el día después del suceso, Yailin se presentó en el club Attika en Lawrence, Massachusetts. Antes del recital, el lugar emitió un comunicado para los interesados en asistir al concierto de la cantante dominicana.

“Muy buenas noches queridos clientes, escribiéndoles para informarles que como medida de seguridad por el día de hoy para la fiesta de Yailin ‘La Más Viral’, no les será permitida la entrada a las personas que estén usando pelucas de colores. Gracias por el entendimiento”, dijo el club nocturno en el comunicado.

Notice any corrections needed? Please email us at corrections@wearemitu.com