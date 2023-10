Yahritza y su Esencia llegan a Vogue y representando a México

somos

Yahritza y su Esencia está protagonizando lo que en inglés se llama un plot twist. Es decir, un giro radical en la trama de una historia. El grupo de música mexicana forma parte de un estudio fotográfico y video de la revista Vogue. La producción celebra a la Ciudad de México y su modernidad.

Los hermanos Martínez tienen meses fustigados por la opinión pública y las redes sociales mexicana. Los artistas reconocieron su incomodidad con la comida y el ruido en la capital de México en una entrevista. Aunque pasó hace meses, aun no han sido perdonados. Ellos dicen haber puesto el tema en las manos de Dios. Quizá, este es el primer paso hacia la redención.

Yahritza y su Esencia muy bien acompañados

La publicación de Vogue se reparte en tres segmentos, en los que combinan textos que celebran el arte, la gastronomía y la cultura en CDMX, con extraordinarios elementos audiovisuales de la mano de Emmanuel “El Chivo” Lubezki. El cinco veces nominado y tres veces ganador de los Oscar captó con la maestría que lo caracteriza la luz y la vitalidad de la ciudad.

Además de Yahritza y su Esencia también el México moderno los actores mexicanos Diego Calva, Darío Yazbek Bernal, Manuel García Rulfo y Mabel Cadena. También están las modelos Aneken Zaldívar y Tindi Mar.



En la publicación también se registran a arquitectas, diseñadoras y otros artistas mexicanos. Aunque la idea es celebrar a la Ciudad de México, no todas las personas representadas son chilangos, como llaman a los nacidos en la capital. Por su parte, Yahritza y su Esencia son los únicos que no son nacidos en el país. Están en excelente compañía, aunque no son compatriotas.

Un look de alta costura

Según describe la revista, en las fotos Armando Martínez usa una camisa de Dior Men y jeans de Balenciaga, con botas de Ferragamo. Yahritza Martínez lleva pantalones y camisa de Willy Chavarría. Jairo Martínez tiene una camisa de Burberry, con pantalones Dickies y botas de Loewe.

Además de posar como modelos para fotógrafos de fama mundial como lo es El Chivo, los chicos de Yahritza y su Esencia siguen en su gira “Obsessed” y promoviendo su música, hasta en la televisión en inglés.

