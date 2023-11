Sofía Vergara está saliendo con el clon de su ex y no se trata de Joe Manganiello

somos

Sofía Vergara parece estar confirmando el dicho que afirma que la mayoría de las parejas que se tienen en la vida son versiones una de la otra. O, hablando más claro, son un clon del anterior. Y es que la estrella colombiana está saliendo con un hombre que se parece muchísimo a su ex.



No su ex marido, el actor estadounidense Joe Manganiello, si no su ex anterior. El médico con el que se ha visto a Vergara recientemente se parece mucho al empresario Nick Loeb.

La difícil historia de Sofía Vergara y Nick Loeb

El amor entre ellos fue intenso y sus secuelas duraron por muchos años. Además, fueron tormentosas. Sofía Vergara conoció a Nick Loeb en 2009, presentados por amigos en común. En esa época, el era candidato por el partido Republicano para un puesto en el Senado del estado de Nueva York. Aunque nunca fue confirmado, se afirmó en esa época que él abandonó la política para poder estar con ella. Se concentró únicamente en los negocios de su familia y en su carrera como financista y productor de cine.

Sofía Vergara y Nick Loeb en tiempos mejores (Getty)

La primera crisis pública de la relación se produjo en 2011, cuando estalló un escándalo en el que el nombre de Loeb estuvo relacionado con prostitutas. Sin embargo, en la fiesta de los 40 años de Sofía Vergara se comprometieron. La boda nunca llegó y en 2014, la artista publicó este texto en las redes sociales:

“No es que alguien debería preocuparse, pero a fin de no dar a la prensa la oportunidad de cambiar e inventar un loco drama, prefiero decirles a mis fans personalmente que Nick y yo hemos decidido separarnos. Hemos tenido demasiados problemas con encontrar la manera de pasar el tiempo juntos y debido a mi trabajo y ahora su trabajo, ha sido cada vez peor. No es divertido. Todavía estamos muy cerca, pero creemos que es lo mejor en este momento para nosotros”.

El drama de los embriones

Eso de que “no es divertido” pareció presagiar lo que vendría. Vergara y Loeb habían congelado unos embriones creados con óvulos de ella y esperma de él. Mientras que ella quería deshacerse de ellos, el empresario hizo todo lo posible, hasta llegar varias veces a los tribunales, para poder desarrollar un embarazo.

A pesar de que la relación terminó en 2014, apenas fue en 2021 cuando por fin una corte dictaminó finalmente que Loeb no podía quedarse solo con los embriones congelados. A pesar de eso, el drama apenas está en suspenso.

Divorcio y clon

Sofía Vergara conoció al que sería su segundo marido durante una cena en la Casa Blanca a la que asistió con Loeb. Meses después, un amigo le pasó a Joe Manganiello el teléfono de la artista colombiana y el resto es historia.

Se casaron en noviembre de 2015 en una suntosa boda en Palm Beach y estuvieron casados durante siete años. El fantasma de Loeb nunca desapareció en la forma de las demandas por los embriones. Este 2023, la pareja anunció que había decidido divorciarse tras siete años de matrimonio.

Ahora, hay nuevo galán en puertas. Al menos, es lo que dan a entender las fotos de paparazzi que han capturado a Vergara saliendo varias veces con el médico Justin Saliman. Se trata de un famoso cirujano ortopédico de la glamorosa área de Beverly Hills, en Los Ángeles, California.



Saliman es alto, con la cara ovalada y delgada, y ojos azules, tal como Nick Loeb. “Es sin duda su tipo”, como escribió una fan en TikTok. ¿Qué te parece?

