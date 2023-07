Sebastián Zurita fue el único latino en su primera participación en una serie hollywoodense junto a Sigourney Weaver

somos

Llegar a Hollywood no es una tarea fácil, en especial, para los latinos que han tenido que derribar muchas barreras de todo tipo a lo largo de su paso por la meca del cine.

Sin embargo, un actor mexicano más se suma a la lista de latinos haciendo proyectos hollywoodenses. Él es Sebastián Zurita, quien próximamente lo veremos en la serie “The Lost Flowers of Alice Hart” (Las flores perdidas de Alice Hart), la cual está protagonizada y producida por la actriz Sigourney Weaver.

Para saber un poco más sobre esta nueva serie dramática, mitú entrevistó a Zurita, quien nos compartió, entre otras cosas, cómo vivió su primera experiencia filmando esta serie hollywoodense que se estrenará el próximo 4 de agosto por Prime Video.

“La verdad es que todo ha sido una experiencia inolvidable, ha sido uno de los proyectos que más cariño le tengo porque marca muchos cambios en mi carrera. También es como cerrar ciertos ciclos de mucha expectativa de trabajar y que te dan mucho confort como lo es saber que ya estás en una serie así, junto a Sigourney Weaver y Alycia Debnam-Carey”, indicó Sebastián Zurita.

Sobre quien fuera su pareja en la serie, la actriz Debnam-Carey, Sebastián comentó que ahora es una gran amiga.

“Fue muy emocionante porque la mancuerna que hice con Alycia fue padrísima. Estuvimos casi tres meses rodando juntos en medio del desierto, en medio de la nada con escenas muy complejas y muy vulnerables. Es una gran amiga, fue mi guía local de Australia. Ella es australiana”, apuntó Sebastián Zurita.

Agregó: “Creo que se hizo un equipo muy unido, estuvimos ocho meses filmando por todos lados de Australia y al final de cuentas como actor estás buscando proyectos que te proyecten hacia otros lugares. Este es mi primer proyecto a esta escala, a nivel Hollywood. Estoy muy feliz”.

¿Quién es Dylan?

La serie está conformada por siete episodios y Dylan, el personaje que interpreta Sebastián Zurita, aparece a partir del cuarto episodio.

“Mi personaje toma un protagonismo a partir del cuarto episodio porque los personajes crecen. A partir del cuarto episodio vemos la historia de los adultos y mi personaje es un ranger en medio de Australia, digamos que es un guardabosques allá. No se sabe bien de dónde viene, de dónde es, qué ha pasado con él, solo sabemos que él lleva cinco o seis años allá y empieza a crear una relación con el personaje de Alycia [Alice Hart] que decide escapar al medio del desierto para de alguna manera encontrar su independencia. Se crea una relación realmente muy pasional, muy fuerte entre ellos dos, pero está llena de secretos y de sorpresas y de cosas muy complejas que creo que mantienen a la audiencia como buscando un poco más y creo que eso es el acierto de la serie. Toca temas muy fuertes y al mismo tiempo te mantiene intrigado, te mantiene cómo tratando de resolver el misterio que sucede a través de toda la temporada”, explicó.

Cabe mencionar, que el personaje de Sebastián Zurita no comparte escenas con la famosa actriz Sigourney Weaver. Sin embargo, al ser productora de la serie trabajó muy de cerca con el mexicano.

“Me hubiera encantado estar en escena con Sigourney Weaver pero estábamos en dos versiones de la historia. Ella es productora y obviamente desde el momento del casting, de escoger quiénes se quedaban, pues ella tenía que ver y llevaba la batuta en eso. Entre ella y el director Glendyn Ivin tuvimos pláticas. Yo estuve casi un mes y medio antes de empezar a filmar en Australia trabajando, pláticando la estructura, viendo básicamente dónde queríamos llevar o no el personaje”.

Al ser consultado sobre cómo fue trabajar con Sigourney, Sebastián aseguró que “es una señorona, el profesionalismo, el trabajo y dedicación, y el personaje que hizo [June Hart], me encanta. Creo que nunca la habíamos visto así (…) Es un color muy divertido para todos porque creo que tanto Alycia como yo, como Sigourney, no habíamos hecho ningunos personajes que se parecieran”.

El único latino

Sebastián Zurita fue el único latino en el elenco y la producción de la serie. “Yo era el único latino en toda esa serie. La única americana era Sigourney y los demás eran australianos. Yo era el único que hablaba español y allí estaba yo tratando de hacer que hablaran español en los rodajes, dándole un poco de cultura latina por allá”, dijo entre risas.

Al pasar ocho meses filmando en Australia, Sebastián pudo disfrutar y aprender muchas cosas del país y su cultura.

“Podría echarme ochos meses hablando de las cosas que me encantaron de Australia, los paisajes naturales son una locura, de lo más bonito que he visto. Me gusto mucho, por lo menos la cultura que yo vi de poder estar surfeando en la playa en la mañana y después irte a trabajar, me encantó esa dinámica pero también me gustó conocer un poco de la historia de Australia más allá de la imagen pública que tenemos como extranjeros y como turistas, sino el poder vivir y conocer un poco más de la cultura aborigen, de saber cómo el centro de Australia es tierra sagrada, cómo sobrevivían es una locura. Estuve en Uluru que es uno de los lugares más sagrados que hay y poder vivir esa experiencia como alguien de México, que sabe que viene de una historia como de nuestra cultura tan rica, y también conocer que estás del otro lado del mundo y existe otro tipo de cultura con ciertos pensamientos similares pero al mismo tiempo tan distinta a nosotros. Se me hizo muy mágico y la verdad me encantaría regresar. Fue un proyecto inolvidable en ese sentido”, recordó Sebastián Zurita.

México vs. Hollywood

Para finalizar, Sebastián nos habló sobre las similitudes que encontró entre filmar producciones mexicanas y producciones de Hollywood.

“Algo que me dio mucho gusto y me enorgulleció fue que a pesar de que estaba en un proyecto de Hollywood me di cuenta que en México estamos haciendo producciones espectaculares y que estamos haciendo muy bien nuestra chamba y estamos a la par de quien sea. Creo que hemos crecido muchísimo, y en general, obviamente la emoción de estar trabajando en otro idioma con otro tipo de actores, con otro tipo de locaciones que están fuera de tu zona de confort, pues siempre es un reto divertido”, comentó.

Por último, sostuvo que “sentir que el trabajo que has venido desarrollando y el entrenamiento da buenos resultados, y eso fue como, el premio fue irte a Australia a filmar con este tipo de eminencias, de nuestra industria. Me hace sentirme parte de algo así y siento que los mexicanos y los latinos estamos, ahora sí, conquistando el mundo durísimo, que es lo que viene y no hay manera de decirle que no a eso”.

