Pedro Rivera: “Nunca he juzgado a mis nietos”

Pedro Rivera declaró que no ha recibido notificación de la demanda que han introducido sus nietos en contra de sus empresas. Sin embargo, se siente “sorprendido” y “muy triste” por la situación.

El patriarca de la familia Rivera se refería a la decisión de Jacqie Rivera y Jenni Rivera Enterprises de pedir indemnización por el uso ilegal de la música y la imagen de la fallecida Diva de la Banda.

Pedro Rivera hace un llamado a la familia

En una transmisión en vivo por las redes sociales, Rivera se expresó por primera vez por el nuevo conflicto legal que le acecha.

“Me enteré por medio de la prensa de que mis nietos están demandando a Cintas Acuario y a Ayana Musical. No hemos recibido una notificación oficial”, indicó, flanqueado por sus hijos menores Rosie Rivera y Juan Rivera. Ambos también son mencionados en el caso.

“Yo amo a mi familia y los he criado para que logren algo en la vida. Siempre he estado al lado de ellos, con el cariño y amor que les tengo, a todos”, manifestó el papá de Jenni Rivera. “No entiendo por qué se hacen estas cosas de este modo si podemos arreglar las cosas en la familia. Me siento muy mal, muy triste por esta situación”, confesó.

Pedro Rivera habla de respeto

Don Pedro aseveró que no está, ni estará “en contra” de sus nietos. “Hemos tenido muchas alegrías, mucho cariño en toda la familia. Nos juntábamos, y éramos muchísimos, ahí en la casa de mi ex (Rosa Rivera, la abuela), con mucho amor”.

“Yo no tengo por qué juzgar, y nunca he juzgado, a mis nietos”.

Asimismo, expresó su confianza en que “que todo se arregle porque siempre he tratado con muchísimo respeto toda la carrera de Jenni Rivera”, sentenció. “No he hecho ningún lanzamiento para entorpecer lo que ellos (mis nietos) han estado haciendo. Cuando Juan trabajaba con ellos, él se encargaba de todo eso”, expuso. Además, agregó que “por respeto” a ellos y a su hija nunca hizo “absolutamente nada para sacar materiales nuevos o algo”.

El complicado caso contra las empresas de Pedro Rivera

El nuevo problema en la familia Rivera estalló la semana pasada, cuando se conoció que la sucesión de Jenni Rivera, encabezada por Jacqie, comenzó acciones legales contra Cintas Acuario, propiedad de su abuelo Pedro Rivera. Según informó Billboard, en la demanda se le acusa de aprovecharse “de bandas sonoras y canciones” de Jenni.

Además, la demanda alega que Pedro Rivera y sus empresas han capitalizado el nombre y la imagen de Jenni Rivera y piden la reparación del daño patrimonial, que será calculado en el juicio. Además, exigen la contabilidad completa de las regalías de los temas de su madre.

La situación es, sin duda, delicada pues no solo afecta a toda la familia, sino porque Jenni Rivera lanzó su carrera artística desde Cintas Acuario.



