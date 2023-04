Maribel Guardia: “No hay dolor más grande que enterrar a un hijo”

somos

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia se armó de valor este miércoles y ofreció sus primeras declaraciones a la prensa tras la súbita muerte de su hijo Julián Figueroa, de 27 años de edad, el pasado domingo en México.

Guardia visiblemente afectada reveló la razón por la cual no quiso hacer el velorio de su hijo en una funeraria.

“No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo: ‘Yo no pude llorar bien a mi papá’; y cuando murió, Imelda [la esposa de Julián] y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar, para que también el bebé [El hijo de Julián] no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. Y necesitábamos vivir este dolor en familia”, explicó la artista.

Con lágrimas en sus ojos, Maribel expresó su amor por Julián, su único hijo.

“Era mi amor, el niño de mis ojos. Ha sido muy duro perderlo pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Lo dejo en sus manos. Tenía tanto que recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Pero así fue, gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda [Imelda], mi nuera que la adoro y un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante, y que ayer Imelda le dijo que su papá había muerto y que era un ángel pero todavía no lo entiende, obviamente”, indicó Maribel, quien estaba acompañada por su nuera.

La famosa agradeció todos los gestos de cariño que le han brindado y platicó cómo ha enfrentado su perdida.

“He recibido tantas flores, ayer no quería ni ver flores (…) No aterrizaba ayer todavía pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda llena de flores, de buena energía de tanto cariño de la gente, que yo no me lo esperaba (…) Y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios y a todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo. Que pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie”, aseguró.

Sobre Julián dijo que “era un gran papá, que le dedicaba mucho tiempo a su hijo, jugaba con él y lo crió increíble”.

Al ser consultada sobre las cenizas de su hijo señaló que “ahorita no quiero deshacerme de sus cenizas. La cajita que escogimos es con una virgencita de Guadalupe”. Su nuera agregó entre lágrimas que la urna cineraria cuenta con “el dibujo de José Julián [su hijo], un dibujo que le hizo de un león grande y un león chiquito, que el león grande era su papá y el león chiquito era él”.

Por último, Maribel agradeció a su esposo Marco Chacón por su relación con Julián. “Le doy gracias a mi esposo, Marco, por todo el amor que le dio, por toda la educación que le dio porque siempre fue incondicional con él. Y espero que ahora [Julián] esté con su padre [Joan Sebastian]”.

Según el parte médico, Julián falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El joven fue encontrado sin vida en su habitación, mientras Maribel se encontraba fuera de casa, participando en una obra de teatro.

