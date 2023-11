León Krauze deja Univision luego que la cadena es acusada de apoyar el retorno de Donald Trump a la presidencia de EE.UU

somos

León Krauze, uno de los periodistas y conductores de Univision Noticias, dejó la cadena sorpresivamente. Pocos días antes había regresado de Acapulco, donde realizó una gran cobertura de la devastación que dejó el huracán Otis.

Aunque Univision confirmó su salida con muchos halagos hacia él, la prensa ha conectado el hecho con el escándalo que envuelve a la división periodística de Univision. Según un artículo investigativo del diario The Washington Post, la cadena se ha alineado con las aspiraciones presidenciales de Donald Trump.

La entrevista controversial de Trump

El periodista mexicano Enrique Acevedo fue el encargado de entrevistar al ex presidente. La prensa estadounidense calificó el intercambio de “suave”.



“Univision ha hecho que los poderosos rindan cuentas. Los hombres fuertes corruptos se retuercen ante las preguntas de Jorge Ramos. Es unexplicable una entrevista blanda y alargada con Trump, quien ha sido terrible para con los latinos y los inmigrantes. ¿Está pasando algo que deberíamos saber?”, se preguntó la analista nicaraguense Ana Navarro-Cárdenas.

#univision has held the powerful accountable. Corrupt strong-men squirm under questioning by @jorgeramosnews. A soft-ball, 1 hour puff-piece w/Trump, who’s been terrible to Latinos & immigrants, is inexplicable.



Is there something we don’t know? https://t.co/XzR0DtRNWL — Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) November 15, 2023

“¡PELIGROSO PRECEDENTE POR PARTE DE TELEVISA/UNIVISIÓN!

No importa de qué Presidente o candidato se trate, ni de qué partido político esté involucrado,los periodistas tienen que hacer las preguntas difíciles y no estar sonriendo tras cada respuesta del entrevistado (…) A la entrevista le faltó colmillo, por no decir que más bien pareció una campaña de relaciones públicas”, escribió por su parte María Celeste Arrarás.

No son las únicas. Según The Washington Post, hay ejecutivos de Televisa inclinando a la cadena hacia apoyar a Trump. Incluso, el artículo asegura que se cancelaron dos avisos publicitarios de la cadena de Biden, fijados para salir al aire durante la entrevista. Además, se suspendió la participación de una representante de los demócratas, que iba a refutar las afirmaciones del ex presidente.



Según el diario, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, ayudó a organizar la entrevista.

León Krauze se despide

La audiencia estadounidense conoció al periodista mexicano hace 13 años como el conductor del noticiero de la tarde de Univision en Los Ángeles. Hace casi dos años fue convocado por la cadena para ser parte del equipo de Univision Noticias a nivel nacional. Desde entonces fue el presentador de Noticias Univision edición nocturna, primero con Patricia Janiot y luego con Maity Interiano.

Un día después que se publicó el artículo del Post, Krauze presentó su renuncia. La cadena habló muy elegantemente de él. Pero fueron sus propias palabras las más significativas:

“Quiero dar las gracias a nuestra audiencia, a los millones de familias latinas a las que he tenido el honor de servir a lo largo de estos años. Mi compromiso inquebrantable, pasado, presente y futuro, es con el periodismo que amplifica las voces e ilumina las historias de aquellos que tan a menudo pasan desapercibidos y no son escuchados. Ese seguirá siendo mi principio rector”.

Su renuncia dio credibilidad a las afirmaciones de que Univision estaría apoyando un eventual retorno a la presidencia de Trump.

Colegas dentro y fuera de la cadena le han expresado su apoyo. Incluso, Ilia Calderón, la co-presentadora del noticiero de Univision de las 6:30 pm se manifestó en las redes. Los que aún guardan silencio son el propio Enrique Acevedo y Jorge Ramos.

