La Monja de la Feria: La historia detrás de la aterradora máscara y los divertidos bailes

somos

La Monja de la Feria se ha convertido en un personaje casi mitológico en TikTok. Desde que un video en el que bailaba en una feria en Durango se volvió viral, no ha dejado de llamar la atención. En él, se veía a alguien disfrazado o disfrazada de Valak bailando animadamente. Se trata de la monja de las películas de terror de la saga de “El Conjuro”.

Las imágenes de la monja de cara aterradora y moviéndose al ritmo de la música eran tan terroríficas como graciosas. El mundo de las redes sociales cayó a sus pies y desde entonces muchos habían buscado descubrir su identidad. Algunos pensaban que era un hombre, otros que era una señora mayor. Todos estaban equivocados.

Loading the player...

La Monja de la Feria y los exterminadores

Cuando se vio por primera vez a la monja estaba en un juego giratorio de la empresa Espectaculares García de la feria. Insólitamente, la danza era al ritmo de un remix del Dj Monst3r5 de “Las Monjitas”, un corrido del Grupo Exterminador.

Desde que se viralizó el video, la identidad de “La Monja de la Feria” permaneció envuelta en misterio. Todo cambió con una entrevista con David Anaya Solís, de la revista Más Durango. En ella se conoció que debajo del disfraz de la monja Valek está una adolescente de 17 años de edad. Su nombre es Pamela Jasso Pérez.

La elección de su personaje no fue casual. Se trata de un homenaje a un amigo fallecido. El hombre, quien murió a los 25 años, era fan de las películas de “El Conjuro” y “La Monja”. Jasso decidió vestirse así como una forma de recordarlo y celebrar su vida.

“Me siento genial (cuando estoy en personaje). Siento que estoy recordando a mi amigo, y sé que su esposa está agradecida de que lo estemos [honrando] de esta manera”, dijo Jasso a la revista.

Una monja muy famosa

Desde su ascenso a la fama, Espectaculares García, la empresa mexicana dueña del juego de feria, ha publicado más clips de La Monja de la Feria. En los más recientes, siempre sale con algunos con invitados especiales como personajes de otras películas de terror y disfraces de figuras famosas. Incluso, para potenciar la popularidad de Valek, tiene a más de una monja en sus atracciones.

“La Monja de la Feria” ha capturado la atención de medios internacionales como The New York Times, que han escritos artículos sobre ella. Considerando que la empresa Espectaculares García está basada en Los Ángeles, California, no parece loco imaginar que pronto llegará a Estados Unidos.

El público está más que listo para bailar con ella y el resto de los personajes de las ferias.

Notice any corrections needed? Please email us at corrections@nglmitu.com