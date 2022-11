A pocas semanas de haber sido estrenada “Monotonía” de Shakira, Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol

Somos mitú

“Todo tiene su final, nada dura para siempre”, dice la canción de Héctor Lavoe y Willie Colón. Un estribillo que al parecer está viviendo Gerard Piqué, ex pareja de la cantante Shakira, quien ha decidido colgar los tacos luego de permanecer bajo el constante escrutinio público desde que anunció su separación de la barranquillera en junio pasado.

Para “echarle más leña al fuego”, Piqué estuvo en el ojo del huracán hace dos semanas atrás con el lanzamiento del video “Monotonía” de Shakira junto a Ozuna. Al juzgar por la letra de la canción y las imágenes, el futbolista quedó muy mal parado frente a la fanaticada de la madre de sus hijos.

Ahora que las aguas parecían haberse encausado luego del alboroto que provocó “Monotonía”, el capitán del club de fútbol Barcelona sorprendió a sus seguidores al anunciar, a través de un emotivo video que compartió en sus redes sociales, su despedida de las canchas.

“Culés, tengo que decirles algo”, escribió el catalán de 35 años de edad junto al audiovisual de más de dos minutos de duración.

El barcelonista abre el material diciendo: “Culés soy Gerard, hace semanas, meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí. Como muchos de ustedes saben, soy del Barcelona desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barsa”, agregó.

El próximo sábado 5 de noviembre será el último partido que jugará Piqué en el Camp Nou, estadio del Barcelona, según reveló.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

“Últimamente he pensado mucho en ese niño, en que hubiera pensado aquel Gerard. Si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños, que llegaría al primer equipo del Barsa. Que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo”, narra el zaguero. “Que jugaría al lado de los mejores de la historia y que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre. Hace 25 años que llegué a Barcelona, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo, el Barsa me lo ha dado todo, ustedes culés me lo han dado todo y ahora que los sueños de niño se han cumplido quiero decirles que es momento de cerrar este círculo”.

Finalizó señalando que a partir del sábado pasará a ser un culé más. “Animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barsa a mis hijos, tal y como mi familia lo hizo conmigo. Ya me conocen tarde o temprano volveré”, aseguró en aparente referencia a su deseo de ser en algún momento presidente del Barcelona FC.

