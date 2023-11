Frida Sofía reacciona ante nuevo escándalo de Enrique Guzmán

somos

Frida Sofía reaccionó ante nuevo escándalo de Enrique Guzmán con duras publicaciones en las redes sociales. La hija de Alejandra Guzmán no se quedó callada ante la indignación que despertaron los comentarios de su abuelo, sobre un supuesto video indebido con una menor.

Aunque la artista y empresaria retiró hace un año la demanda contra Guzmán por abuso sexual de menores, parece estar retomando los ataques. A diferencia de cuando acusó a su abuelo de “manosearla”. Ahora su voz es una de muchas que lo condenan.

La polémica de Enrique Guzmán

A sus 80 años de edad, el actor y productor ha vivido momentos polémicos. Incluso durante los inicios de su carrera, su divorcio de la icónica Silvia Pinal fue todo un escándalo. Las acusaciones de maltrato doméstico en su contra fueron explosivas. En su libro “Esa soy yo: Silvia Pinal”, la artista mexicana describe un matrimonio infernal, donde también hubo problemas de alcoholismo.

Desde entonces ha generado situaciones explosivas. Sin embargo, poco ha causado la reacción que provocaron sus declaraciones al ser increpado sobre el supuesto acoso sexual con una jovencita.

“Déjame contestarte a ti. ¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces, la has visto?”. La reportera le contestó afirmativamente y él expresó: “Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”.

La reacción de Frida Sofía

“Me manoseó desde que tenía cinco años. Fue un hombre muy asqueroso… Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”. Esas fueron las palabras con las que la hija de Alejandra Guzmán denunció a su abuelo en un programa de entrevistas en 2001.

Poco después interpuso una demanda en su contra en México, pero la retiró el año pasado. Frida Sofía alegó que había tomado la decisión por presiones familiares y una percibida falta de interés de las autoridades en seguir el caso.

Su primera reacción al nuevo escándalo de su abuelo fue este video.

“Don’t wake up” dice la letra. Significa no despiertes. ¿Para quién habrá sido el mesaje? Su familia, comenzando por su madre Alejandra negaron públicamente que el abuso pudiera haber pasado.

En sus Instagram Stories, los mensajes fueron más claros. Este fue el más contundente.

La situación está delicada.

