“Dime lo que quieres (de verdad)”, la película que rompe tabúes sobre las mujeres en el mundo swinger

Hablar abiertamente sobre el mundo swinger es algo que aún es tabú para los latinoamericanos. Sin embargo, siempre hay maneras de generar una discusión sana sobre este tema si se sabe cómo abordarlo.

Este es el caso de la película “Dime lo que quieres (de verdad)“, protagonizada por Manolo Cardona, Angie Cepeda, Tony Dalton y Stephanie Cayo, la cual plasma el mundo swinger a través de una comedia romántica que empodera a la mujer a través de sus dos personajes principales, Betina (Cayo) y Emilia (Cepeda).

“Dime lo que quieres (de verdad)” cuenta la historia de Diego (Dalton) y Emilia , “una pareja conservadora con 16 años de matrimonio a sus espaldas que han perdido la chispa. Sus amigos de toda la vida – y pareja swinger – Betina y Tomás (Cardona) acuden a su rescate, introduciéndolos en su mundo, cambiando todo lo que sabían sobre la intimidad real, las relaciones y el sexo”, según la sinopsis del filme.

Este largometraje que acaba de ser estrenado en ViX es una adaptación de la película argentina “Dos más Dos”, y para saber un poco más sobre lo que el público puede esperar de esta nueva versión, mitú entrevistó a dos de sus protagonistas, el actor colombiano Manolo Cardona y la actriz peruana Stephanie Cayo, quienes expresaron su felicidad por ser parte de este proyecto que calificaron como “divertido” y “profundo”.

“El tema del intercambio de parejas es una excusa para tocar todos los temas primordiales que vemos en la trama de esta película, como lo son: las relaciones de pareja, la amistad, la honestidad y la complicidad, que es lo que crea esa conexión y lo que crea la intimidad de vuelta con tu pareja”, comentó Cayo, quien por primera vez ejerce como productora de la mano de Manolo y Juancho Cardona, dueños de 11:11 Films & TV.

Por su parte, Cardona dijo que esta adaptación busca hablar de verdad. “Muchas veces cada uno tiene su universo y su mundo [refiriéndose a las relaciones de pareja] y no se dicen cosas hasta que una película como ésta llega a nosotros y de repente nos muestra por una ventanita, primero una historia divertidísima y luego una conversación en la que nos preguntamos: ‘¿Lo haríamos o no?, ¿qué acuerdos haríamos?’. Ya con que lo hablemos y rompamos los tabúes creo que es un gran granito de arena que estamos poniendo para ser más tolerantes en la vida y personas más honestas con nuestra relaciones”.

Empoderando

Un aspecto interesante de “Dime lo que quieres (de verdad)” es que se distancia del tono de la película original, dándole empoderamiento a sus protagonistas femeninas.

“Yo ya conocía la película original “Dos más dos”, me encantaba el texto y me pareció que hicieron una película genial. Ya habían pasado más de 12 años [del estreno de la película original]. Yo ya había visto las diferentes obras de teatro en diferentes continentes y cuando llegué a Perú, Lima, vi la versión teatral de Bruno Ascenzo, que el director de esta película, amigo mío y director peruano, que además es escritor. Él hizo la adaptación de esta versión y quisimos darle otro tono, quisimos traerle más de la actualidad y quisimos traerle más energía femenina, quisimos empoderar a las mujeres, quisimos quitar algunos chistes o bromas y traerlo más a lo verdadero, un tono más realista, más sensible y creo que al final ha salido una película profunda, bonita, pero muy divertida”, aseguró la peruana.

Manolo agregó que el filme tiene un “punto de vista bastante interesante, particular, con un ojo muy femenino en el guión, con dos mujeres empoderadas, tomando decisiones, que es como debería ser”.

“Dime lo que quieres (de verdad)” ya se puede ver por streaming exclusivamente en la plataforma de ViX.

