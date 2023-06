Ela Velden protagoniza “Senda Prohibida”, una serie que rinde homenaje a la primera telenovela que existió en México 

somos

Si fuiste fan de telenovelas como “Rubí” y “Teresa” puede ser que no sepas que ambos melodramas se inspiraron en la primera telenovela que existió en México llamada “Senda prohibida” (1958).

Este año se cumple el 65 aniversario de este dramático de la televisión mexicana, protagonizado por Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez, y para homenajear su repercusión en la exitosa tradición de telenovelas en México y el mundo, el canal ViX! acaba de estrenar una adaptación homónima protagonizada por la actriz Ela Velden (“¿Quién Mató a Sara,?” “Gossip Girl: Acapulco”), que consta de siete episodios y ya están disponibles en su totalidad.

Para saber un poco más sobre la nueva “Senda prohibida”, mitú entrevistó a Ela Velden, quien junto a Raúl Méndez (“Cocaine Godmother,” “Narcos”) y José Manuel Rincón (“Monarca,” “Ringo: La pelea de su vida) dan vida a este homenaje convertido en serie.

“Es un homenaje a la primera telenovela que existió, que incluso era en vivo. No hay archivos de lo que fue ‘Senda prohibida’. Y me imagino que ha de ser todo un reto actuar todos los días en vivo porque no es como una obra de teatro. Acá, los guiones van cambiando. Fue algo especial y mágico que ahora nosotros la hiciéramos, de nosotros sí hay un registro de lo maravilloso que es este proyecto que está ambientado en los años 50, que lo vuelve una serie especial, mágica, única con este género que es el melodrama de una manera aterrizada, de una manera más actual sobre todo por el formato en el que está, que es una serie, que son siete episodios y por quién está dirigido”, aseguró la actriz queretana.

Ela Velden reveló que estuvo muy a gusto en el set de grabación porque compartió con grandes amigos y profesionales.

“El director Gustavo Ron es un director español quien tiene un gran conocimiento de series de época (…) Además ahora es mi mejor amigo. Entonces trabajar con mis mejores amigos como ahora lo son Gustavo Ron y José Manuel Rincón, con quien trabajé con él hace seis años en ‘Caer en tentación’, para mí es algo bellísimo, algo divertido porque llegas ya al set con esta información de que te la vas a pasar bien, de que la vas a gozar y también tienes compañeros respetuosos, profesionales que también van a lo que van, a interpretar un personaje y a dar lo mejor de sí para que salga adelante un proyecto”, comentó.

Nora vs. Ela

El personaje de Ela Velden se llama Nora/Corina y no tiene muchos escrúpulos a la hora de alcanzar sus objetivos, lo cual nos recuerda mucho a Rubí y Teresa. De hecho Nora es calificada como una “roba maridos” en la serie.

Ela Velden ofreció el punto de vista de Nora sobre este calificativo y acotó lo que ella piensa al respecto.

“Lo que piensa Nora es que si alguien más no le ponía atención [al protagonista], yo sí me voy a fijar en él y le voy a dar todo lo que él necesita para yo obtenerlo también. Lo que yo pienso, definitivamente, es algo erróneo, está mal. Cuando una persona se involucra en una relación sentimental, pues también estás hablando de ti, de tu falta de respeto, de valores, pero sobre todo de respeto, hay que respetar las relaciones ajenas y nunca interponerse en ninguna. Ni incluso como consejo. Creo que siempre es bueno darle el espacio a cada quien, respetarlo y que sigan su camino”, dijo.

Para finalizar, Ela Velden recordó su pasado y compartió cuándo nació su inquietud por ser actriz de telenovelas.

“Veía telenovelas infantiles, me encantaban. A partir de allí nació esta inquietud de querer ser actriz. Pero ya después, ya más grande, la que más me llamó la atención fue ‘Rubí’ y lo chistoso fue que luego estuve en el remake con Camila Sodi (…) Fue algo que yo me imaginé hace muchos años y mira cómo se van dando las cosas. Ya ahorita estoy en ‘Senda’, que ‘Senda prohibida’ fue una de las telenovelas que inspiró Rubí y los personajes de mujeres protagonistas y antagonistas”, concluyó.

