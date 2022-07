Christian Nodal reveló que trató de atentar contra su vida cuando apenas era un niño

Somos mitú

El cantante mexicano Christian Nodal habló sobre su vida, inicios en la música y su entorno familiar, entre otras cosas, durante una entrevista con la revista Rolling Stone en Español, la cual lo eligió para ser la portada de su edición del mes de julio.

Nodal, de 23 años de edad, tuvo la oportunidad de abrirse a diferentes temas durante una larga entrevista que le hizo el periodista Diego Ortiz. Uno de los tópicos que llamó la atención fue el episodio que vivió Nodal al tratar de atentar contra su vida.

CREDIT: Crédito: Medios y Media / Getty Images

“Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!’”, contó Nodal sobre aquel momento cuando apenas tenía 10 años de edad en la pequeña ciudad de Caborca donde nació. Para aquel entonces, el futuro compositor enfrentaba situaciones difíciles como los años de epilepsia que sufría su madre y la carga familiar que tenía que afrontar su padre, quien era el único sustento de toda la familia.

Cuando Christian llegó a la adolescencia sus padres y abuelos decidieron mudarse a los Estados Unidos. “Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando”, recordó.

CREDIT: Christian Nodal junto a su abuelita | Crédito: Elena Silvia Jimenez Madrid / Facebook

Su abuela y él empezaron a ir a una iglesia mormona en la cual Christian descubrió que la música podía ser su refugio al enamorarse de la trompeta. “Yo la pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar, yo sentí por primera vez a Dios en la música”.

Al ser consultado sobre el entorno en el que creció, el mexicano dijo: “Crecí entre la música y Dios, eso me ayudó muchísimo. De niño siempre fui como muy ingenioso. No tuve celular como hasta los 16 años, no tenía videojuegos, ni nada de eso, esas cosas eran de los primos ricos. Entonces en mi casa se jugaba a las escondidas, a los quemones, a los trompos, a hacer casitas en el árbol (…) Todo muy inocente. Aprendí a usar mi imaginación”.

Con respecto a sus influencias al empezar su carrera, Nodal recordó que a él no le gustaba la música regional mexicana que hacían grupos como Los Tigres del Norte. “Por ahí no iba mi pasión. Yo creo que Ariel Camacho fue un antes y un después para mí. Él fue el que me inspiró con todo lo que hacía”, apuntó. “Ya después, con el tiempo me conecté con Vicente, le puse el ojo y me fui enamorando de toda esta música, de todo lo que hizo Juan Gabriel, de lo que hizo Marco Antonio Solís, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete y Pedro Infante”.

