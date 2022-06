Christian Nodal lanzó canción contra J Balvin pero ahora se arrepiente

Somos mitú

La semana pasada se armó una batalla campal en Instagram entre el músico regional mexicano Christian Nodal y el reggaetonero colombiano J Balvin.

El nacido en Medellín decidió bromear con el color y corte de cabello de Nodal, quien presumió un look muy parecido al de él. Pero a Nodal no le pareció nada gracioso que el reggaetonero estuviera haciendo comparaciones con la foto que le tomaron en Sonora, México, con su nuevo estilo platinado.

Nodal no pudo contenerse y explotó contra el colombiano a quien le cuestionó su talento y fama. Balvin le replicó a Nodal subiendo un video con un filtro que le simuló tener el rostro tatuado con la palabra Belinda, la ex del mexicano. Esta fue la gota que derramó el vaso y Nodal sacó la artillería pesada en sus historias de Instagram diciendo que Balvin había amanecido “sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabr*n tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

Luego agregó que “claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una m**rda muy fea que viví. ¿Entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien. Este compa no ha aprendido, te dio una patada en el c*lo Residente y no aprendiste, creo que te gustó”.

Por último comentó que compondría una canción para Balvin, tal como lo hizo el rapero puertorriqueño Residente, quien le compuso hace unos meses un tema al medellinense titulada “Tiraera pa J Balvin”, cuestionando su carrera, influencia y fama.

Nodal cumplió y lanzó el pasado sábado el sencillo “Girasol” dedicado a Balvin en el que lo llamó “payaso e hipócrita”.

En uno de los versos del tema canta: “Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista. Y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta. Me tomaste foto de la prensa. Donde salgo peor, donde me da vergüenza. Luego preguntaste, cabr*n, las diferencias entre tú y yo Pendejo, es que yo no soy tan m*erda”.

El regional también le dedicó unas líneas a su ex Belinda con el siguiente verso: “¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues, bueno. Si la innombrable me arma un caso, eso verán de nuevo”.

Sin embargo, horas después que se lanzó “Girasol”, Nodal dio a conocer que había hablado con Balvin y llegaron a un acuerdo de no agresión. Lamentó haber publicado el tema luego que hiciera las paces con el colombiano.

“Lo perdoné por su falta de conciencia”, dijo Nodal en sus historias de Instagram. “Tal vez si me hubieran preguntado si estaba de acuerdo con que publicara esa foto para sus 50 millones de seguidores, habría sido diferente. Pero por el contrario, me dolió, me expusieron”.

Por su parte, Balvin señaló en su Instagram que “no soy nadie para juzgarlo. Estaba pasando por un mal momento. Hice una broma sin malas intenciones, pero entiendo de dónde viene. Se disculpó públicamente y yo estoy haciendo lo mismo. Fue un caballero al hacer eso y lo respeto más que a nadie. Las otras cosas ya no importan”.

Ambos cantantes borraron de sus respectivas cuentas de Instagram las publicaciones ofensivas que habían compartido.

