Bad Bunny le canta a su ex en su disco nuevo ¿y Kendall Jenner?

Bad Bunny tenía a sus fans locos con las idas y venidas sobre su nuevo disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. Primero dijo que lo iba a sacar en una entrevista con Vanity Fair, luego que no. Después, que “La Preview”, era un tema para que la gente se aguantara hasta el año que viene.

Pero no, el Conejo Malo lanzó anoche el nuevo álbum. Lo presentó en una “listenig party” en el icónico Choli, como los locales llaman al Coliseo de Puerto Rico. Allí estuvieron sus colaboradores y miles de fanáticos que compraron las entradas, aunque nadie había garantizado la presencia de Benito. Sí, nombre de pila y propio. Y es que para ellos, todo lo que tiene que ver con él es personal. Tanto, que después de escucharlo, muchos se preguntan si sobrevivirá su amor con Kendall Jenner. Así de fuerte está “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

La fiesta de Bad Bunny en el Choli

El tema playero dominó el escenario en todo lo que tenía que ver con “Mañana será bonito”, su disco anterior. Esta vez el motivo son los caballos. El centro del Choli tenía balas de heno y muchos momentos relacionados con lo ecuestre y las haciendas. Bad Bunny llegó desde el techo. Estaba en su ya famoso Rolls Royce, que sale en los videos de sus dos primeros sencillos.





Allí lo estaban esperando artistas y productores que participaron en el disco. Antes que nadie había llegado su ex pareja, la diseñadora y modelo puertorriqueña Gabriela Berlingeri. Fue el momento en el que el chisme arrancó con fuerza. La frase “Gaby está en el Choli” fue repetida hasta el cansancio en las redes sociales.

Algunas veces con asombro, otras con preocupación, pero otras con entusiasmo. Muchos de los fans de Benito desaprueban su relación con la super modelo Kendall Jenner, una de las hermanas menores de las Kardashian.

Eso sí, pronto se distrajeron con la llegada de Arcángel, Feid, Young Miko, Tainy, La Paciencia, Eladio Carrión y otros famosos que salen en el disco.

¿Y Kendall?

Jenner brilló por su ausencia. Eso se sumó a la presencia de Berlingeri para alimentar el fuego de los rumores. Como si eso fuera poco, Bad Bunny menciona a su ex en una de sus canciones nuevas. Se trata de “Acho PR”, una de las más íntimas, en un disco lleno de revelaciones muy personales. Este es el verso en el que habla de dos personas clave de su equipo y, por supuesto, a Gaby.

“Gracia’ Dios por poner en mi camino

A Jan, a Noah y a Gabriela, ey

Por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto”. De allí la pregunta sobre su relación con Jenner. Mientras que muchos consideran que se puede ser amigo y agradecido con una o un ex, para otros, se le puede complicar la cosa al Conejo. Kendall seeing Gaby at Bad Bunny’s listening party 😂 pic.twitter.com/Rprys3nNMB — Bad Bunny Global 🐰 (@badbunny_global) October 13, 2023 Claro, puede ser que elimine todo tipo de dudas de en dónde está su corazón con “BABY NUEVA”. Es complicado. Pero él mismo da la lección que quiere que sus fans y aprendan en “Nadie sabe”. La primera canción del disco es un abrebocas del resto de los temas y una radiografía del estado mental del artista cuando la escribió.

“La gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar

Que conocen la vida de lo’ famoso'”

Un disco para los fans

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana” tiene 22 canciones. Hay colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo, Young Miko, y YOVNGCHIMI. Además, contó con productores de primera línea como Tainy, MAG y La Paciencia.

En sus canciones, Bad Bunny regresa al trap que lo hizo conocido en sus inicios. Ahora le sumó elementos de orquesta, pop de la balada europea de los años 70, reggaeton, house y jersey club. Antes de lanzarlo, el Conejo escribió dos mensajes en su canal de Whattsapp. El primero fue para los padres:

“El disco no es apto para niños”, escribió el artista. Luego agregó: “A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco no es para ustedes. Papá y mamá, ya leyeron… ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije”.

Luego, habló con sus fans:



