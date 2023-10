Anuel al borde de la muerte: su mensaje desde el hospital

somos

Anuel AA pasó el susto de su vida, según el mismo contó en sus redes sociales, acompañando una foto desde la cama del hospital, en la que se le puede ver con oxígeno y visiblemente demacrado. El artista urbano puertorriqueño no la está pasando bien.

En el mensaje publicado en Instagram, Anuel usó la palabra “muerte”, lo que dejó a sus fanáticos consternados. Sus palabras fueron muy preocupantes, en especial después de la violenta bajada de peso que tuvo el año pasado.

Loading the player...

¿Qué le pasó a Anuel?

Me operaron anoche de emergencia. Sólo dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo”, escribió el artista. “Gracias a dios estoy vivo. Eso es lo único que me importa”.

“Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios 🙏🏽 los doctores y doctoras q me atendieron y me salvaron, gracias”, agregó. El mensaje fue publicado el domingo, por lo que se asume que la intervención quirúrgica fue el sábado en la noche.

Grandes de la industria del entretenimiento y el deporte como Diddy y Shak O’Neil, y de la música latina como Nio García, Jhayco, Domino’s Saints, Dj Luian, Jay Wheeler y otros, le mandaron su apoyo. Los fans se abocaron a darle amor. De hecho, los “me gusta” superaron los cuatro millones.

Se aplaza el disco

En su mensaje, Anuel informó que se aplazaba la salida al mercado de su disco “Rompecorazones. “Iba salir en dos semanas pero ya no. (pospuesto hasta nuevo aviso. Les doy la fecha rápido, cuando se sepa qué va a pasar conmigo)”, informó.



“Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con con el cambio de fecha del EP, atrasándolo más. Sé que llevan tiempo esperándome, y yo me j@di con c@j@nes pa recuperar mi carrera después de q casi me la destruyo yo mismo. Y tengo un plan de trabajo demasiado de hp, es la primera vez q tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite. Pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde q comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la (prisión) federal hasta ahora, pues toca esperar” – Anuel View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Los altibajos de Anuel

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del artista, ha tenido una carrera accidentada. Poco después que comenzó su popularidad, cayó preso por porte ilegal de armas. Tras cumplir una condena de 30 meses de cárcel, Anuel recuperó su libertad el 17 de julio de 2018. Ese mismo día sacó su aclamado disco “Real hasta la muerte”.

Después salieron sus álbums “Emmanuel” (2020) y “Las Leyendas Nunca Mueren” (2021) y “Las Leyendas Nunca Mueren 2” (2022).

El último año y medio lo ha pasado en medio de controversias por su relación con la artista dominicana Yailín la más viral, una radical pérdida de peso y el nacimiento de dos hijas (de diferentes parejas), su divorcio de Yailín y su acoso a su ex novia Karol G y los ataques a Feid, el nuevo amor de la colombiana.

Notice any corrections needed? Please email us at corrections@nglmitu.com