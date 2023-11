Adele y su muy mexicana historia de amor en Las Vegas

somos

Adele sorprendió a sus fanáticos y al mundo entero con una inusual pero encantadora historia de amor. El romance surgió en medio de su exitosa residencia en Las Vegas en el Caesar’s Palace. No se trata de un romance humano. Es una relación especial con los muñecos Dr. Simi, la icónica mascota de una cadena de farmacias mexicana.

Adele ha revelado su profundo afecto por estos muñecos en sus presentaciones en vivo. La han conmovido tanto, que compartió varias veces su entusiasmo con el público. De hecho, al cierre de sus presentaciones este año, la cantante inglesa confesó que tiene más de 150. No sabe dónde ponerlos.

Una hermosa historia de amor

Durante un show, Adele habló de su admiración por los muñecos Dr. Simi. Lo que comenzó como un simple elogio se convirtió rápidamente en una historia de amor inesperada. La cantante describió a la mascota como “increíble” y un “gesto de amor mexicano”. Sus palabras resonaron con sinceridad y emoción genuina.

Y para los que no los conocían, Adele los presentó. “Para aquellos que no saben qué son estos, se llaman muñecos Simi”. Sosteniendo uno de los muñecos que le había regalado un fan, Adele continuó: “He recibido tantos de ellos durante estos shows. Son mis favoritos”.

Más Dr. Simi para Adele

Con humor, Adele contó que tiene todos los muñecos en su camerino, pero se quedó sin espacio. Sin embargo, su amor por los Dr. Simi no tiene límites y alentó a su público a continuar regalándoselos. La única condición es que no los arrojen a su rostro. “Si tienen muñecos Simi para mí, y no los veo, simplemente tírenmelos. No hay problema. ¡No en mi cara, no en mi cara!”, bromeó la cantante con su característico sentido del humor.

Al cerrar su estadía en Las Vegas, la Diosa de la interpretación publicó este impresionante video.

Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go! pic.twitter.com/EXIIcEciWZ — Adele (@Adele) November 4, 2023

Dr. Simi le corresponde a Adele

La historia tomó un giro aún más sorprendente cuando el propio Dr. Simi apareció en un video para agradecer a Adele por mostrar su amor por la mascota y la invitó a visitar México. “Adele, muchas gracias por mostrar tu amor por mí”, dijo el amigable personaje antes de ofrecerle la oportunidad de recorrer la fábrica CINIA en Puebla, donde se fabrican los muñecos Dr. Simi.

@simipeluche_oficial @Adele Access Espero Que Visites A @Ciniademexico Dónde Fabrican Los Muñecos Del @drsimi_oficial Que Están #ELaboradosConAmor Adele I hope you visit A ​​CINIA where they make the Dr Simi that are #ElaboratedWithLove Please Accept Dr Simi’s Invitation! ♬ original sound – Simipeluche_oficial

CINIA es conocida por emplear predominantemente a mexicanos con discapacidades que, de otra manera, tendrían dificultades para encontrar trabajo.

Tras ver el video, Adele se volvió a referir a los muñecos en su espectáculo. “No sabía que todos estos muñecos eran hechos por personas discapacitadas… es una historia tan hermosa. No tenía idea, y todos me los han estado regalando vestidos como yo. Así que llevan mis peinados o mis atuendos, y cosas por el estilo. Son tan hermosos”, dijo.

La historia de los muñecos de Dr. Simi

Los peluches son la versión en 3D de la imagen de las Farmacias Similares. So, propiedad del empresario y político mexicano Víctor González Torres. Esta no es la primera vez que Dr. Simi se vuelve viral. En 2022, fotos de un vecindario en Ecatepec, estado de México, mostraron el rostro sonriente de la mascota pintado en los techos de las casas. La imagen creada se puede ver desde la autopista cercana.

Lanzar muñecos Dr. Simi durante eventos musicales en vivo se ha convertido en una tradición en México. Fanáticos emocionados arrojando estos muñecos a bandas como Coldplay, Maroon 5, The Strokes, The Killers y Gorillaz. Durante un concierto en Toronto, le cayó uno a Lady Gaga en la cara.



El romance de Adele con los muñecos Dr. Simi es un recordatorio del poder de la música. La artista ha unido a personas de diferentes culturas y trasfondos. También demuestra cómo un gesto aparentemente pequeño puede traer alegría y significado a la vida de una artista.

Adele ha demostrado una vez más que su corazón es tan grande como su voz, y su amor por los Dr. Simi es un ejemplo de la magia que puede suceder en el escenario y más allá.

