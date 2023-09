Peso Pluma cancela cinco conciertos más en México, aunque está protegido por los “12 apóstoles”

somos

Peso Pluma anunció la cancelación de cinco conciertos más en México, un día después que decidió no presentarse en Tijuana, tras haber sido amenazado de muerte por el crimen organizado.

La decisión sorprendió a los fans, pues según la prensa, el artista está siendo protegido por un nuevo equipo de especialistas en seguridad, que han sido apodados como los “12 Apóstoles“.

Loading the player...

Además, Peso Pluma está usando un chaleco antibalas de nueva generación.

Las ciudades que se quedarán sin ver a Peso Pluma

En un mensaje que publicó la empresa Music Vive, que le hace publicidad a la gira de la Doble P en México, el artista no irá a Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Acapulco. No se dieron las razones detrás de esta decisión. Sin embargo, no es absurdo pensar que sea por el clima de inseguridad.



View this post on Instagram A post shared by Music Vibe (@musicvibemx) Las reacciones del público han sido mixtas. Por un lado están los que le apoyan diciendo que “está muy joven para estarse exponiendo así”. Por el otro, le han culpado de la situación por cantar corridos bélicos. Se trata de un subgénero de los corridos tumbados que cantan sobre criminales reconocidos, relacionados con tráfico de drogas.



Los 12 Apóstoles que cuidan a Peso Pluma

La Doble P ya tenía un equipo de seguridad. Sin embargo, las amenazas recientes lo instaron a reforzarla con creces. Actualmente se traslada solo en vehículos blindados. A causa de todo eso, también usa un chaleco antibalas. Según la revista TV y Novelas, que tendría un precio de unos 4.000 dólares.

Además, ha aumentado el personal que lo protege. Su nuevo equipo, apodado los “12 Apóstoles”, está formado por una docena de guardaespaldas. Son hombres especializado en cuidar a personalidades importantes. En sus presentaciones más recientes se le ha visto rodeado por ellos siempre que está en público.

La gira de Peso Pluma seguirá en Estados Unidos. Su próximo show es el 28 de septiembre en Reno, Nevada. Después tiene seis fechas en California, antes de ir a Chicago, Indianapolis y Alabama.

El 5 de octubre se estará presentando en los Premios Billboard a la Música Latina. Antes será parte de una charla en la Semana Latin Billboard de la Música, sobre el fenómeno de la música urbana mexicana.

Notice any corrections needed? Please email us at corrections@nglmitu.com