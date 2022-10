Nikko Hurtado: “Hay personas que han esperado hasta 10 años para ser tatuadas por mí”

Somos mitú

Antes de ser el famoso tatuador que todos conocemos hoy gracias a sus impresionantes retratos a color y su participación en programas como “LA Ink” e “Ink Master”. Nikko Hurtado, hijo de un soldador mexicano y una ama de casa, creció dibujando caricaturas y personajes por diversión.

Durante sus días como estudiante de preparatoria, Nikko estudió arte pero nunca pensó que esas lecciones lo encaminarían a usar la piel como su lienzo. Todo empezó luego de visitar a una amigo que tenía un estudio de tatuajes en la ciudad de Hesperia, California, donde se convirtió en aprendiz y al poco tiempo las personas ya hacían fila para ser tatuados por él.

En entrevista con mitú, Hurtado, quien se asoció con Estrella Jalisco para darle la oportunidad a un fanático de honrar a un ser querido con un tatuaje conmemorativo, habló sobre aquel momento en el que hizo conexión con el fascinante mundo del tatuaje.

“Siento que los tatuajes me eligieron a mí, aunque en ese momento no tenía ninguno. En cuanto me convertí en aprendiz, la gente hacía fila porque sabían que yo dibujaba. Se corrió la voz sobre mí y luego, lo siguiente que supe es que andaba en Australia y Alemania dando clases sobre la técnica de tatuaje”, comentó Hurtado.

Hace unos años estar tatuado podía significar un estigma. Sin embargo, ahora es común ver gente tatuada en cualquier lugar. Hurtado creció en una familia mexicana donde algunos miembros tenían tatuajes como su abuelo.

“Mi abuelo, que era un pachuco, tenía varios. En su caso, él se arrepintió de tatuarse por la forma en que lo trataba y lo juzgaba la gente. Pero en tan solo una o dos generaciones se ha vuelto más aceptable porque hay más personas con tatuajes, ya sean pequeños o grandes. Es bonito ver los cambios en tan poco tiempo”.

Hurtado es mayormente conocido por los extraordinarios retratos que hace. Pero hay dos que han sido muy especiales para él durante su carrera.

“El primero es un retrato que le hice a un compañero al que le falleció su esposa. Los conocía a ambos personalmente desde la preparatoria. Lo veo a veces y pienso en el regalo que pude darle para conmemorar a su ser querido. La otra pieza que hice fue para una pareja que perdieron a su hija y querían hacerse tatuajes conmemorativos en su honor. El tatuaje de él fue en color, el de ella fue en blanco y negro. Ella se puso el tatuaje en su hombro y él en su antebrazo. Durante una sesión de retoque, el papá abrazó su antebrazo con la cara de su hija y la acarició. Se sentía cerca de ella. Y como digo, no puedo darle un cierre a alguien, pero puedo darle una conexión con su ser querido y una imagen que pueden llevar con ellos de por vida”.

Hurtado puede hacer en un mes alrededor de 16 tatuajes dependiendo del tamaño. Según el californiano, hay personas que han esperado hasta 10 años para ser tatuadas por él. Su fama creció luego de su primera convención de tatuajes en la que participó.

“Alrededor de tres años después de tatuar, estaba haciendo un montón de retratos en negro y gris y cómics para un grupo de amigos. Uno quería hacerse un tatuaje de Batman de un cartel oficial de la película. Recuerdo haber ido a mi primera convención con él y la gente empezó a rodearnos. De hecho, no quería que le dijera a la gente que el tatuaje era mío. Pero a medida que avanzaba el día, pude ver crecer la confianza tanto en él como en mí. Y esa fue la primera vez que vi el poder de un tatuaje. El tatuaje de Batman tomó alrededor de 12 horas para completar aproximadamente cuatro pulgadas”.

Como buen hijo de latinos, Nikko no escapó a las críticas de su madre y abuela al ver el primer tatuaje que se hizo.

“Creo que mi madre estaba un poco decepcionada con mi primer tatuaje, ya que vio cómo trataban a su papá por los tatuajes en sus manos y brazos. Ella pensó que a mí me pasaría lo mismo. Mi abuela decía, ‘¿por qué no mejor te tatúas el trasero?’ Ella criticó mis tatuajes porque la gente maltrató a mi abuelo durante mucho tiempo”.

Algunas de las personas que se tatúan por primera vez no saben cómo cuidarse su tatuaje. Hurtado nos ofreció algunos tips que seguro te servirán.

“Todo comienza antes que te hagas el tatuaje: No bebas alcohol la noche o en exceso semanas antes, toma mucha vitamina C y ¡no te expongas al sol, no vayas al spa, no te metas al mar o a la piscina, y ponte bloqueador solar!”.

