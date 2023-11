Melissa Barrera y Jenna Ortega fuera de “Scream” en medio de un gran escándalo

somos

Melissa Barrera y Jenna Ortega protagonizaron “Scream VI”, la película más exitosa de la franquicia de terror. Con ellas, la historia de los asesinos con la máscara blanca estaba en manos de dos de las actrices latinas más populares de Hollywood.

En una entrevista con mitú, Barrera definió la experiencia como “un sueño hecho realidad”. No solo estaba encabezando una de las series cinematográficas más populares de la historia, sino que lo hacía con otra latina. No es algo común para una actriz salida de las telenovelas mexicanas. Todo iba sobre ruedas y estaba confirmada para hacer lo mismo en “Scream VII” hasta que hizo comentarios muy polémicos sobre la situación en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina.

Loading the player...

¿Qué dijo Melissa Barrera?

Según diferentes medios de comunicación, encabezados por World of Reel, la actriz mexicana expresó en sus stories de Instagram en los inicios de la más reciente crisis entre los dos países que ella apoyaba la causa de Palestina. Sus comentarios habrían sido calificados como antisemitas, lo que provocó su salida de la franquicia.

Aunque fue una publicación temporal, aun está en Reddit.

“Yo también vengo de un país colonizado”, escribió y debajo puso la banderita de México. “Palestina SERÁ libre”. Luego, agregó la frase del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal: “Trataron de enterrarnos, pero no sabían que somos semilla”.

Melissa Barrera/Instagram Stories – Reddit

Luego escribió: “Israel y Estados Unidos están haciendo grandes esfuerzos para que no veamos lo que está pasando en Palestina y controlar la narrativa que los favorece. Están obviamente preocupados. Están obviamente escondiendo algo. Si eso no te parece sospechoso ¿qué te pasa?”

Como si eso fuera poco agregó:

“Durante más o menos dos semanas he estado buscando videos e información sobre el lado palestino, siguiendo cuentas etc. ¿Por qué? Porque la prensa occidental solo enseña el otro lado. Te dejo que deduzcas por ti mismo el porqué.

Usualmente, el algoritmo de las redes sociales entiende lo que uno quiere. Bueno….Mi página de discover en IG SOLO me enseña videos que muestran y hablan del lado israeí.

La censura es algo real.

Los palestinos lo saben, saben que el mundo ha tratado de hacerlos invisibles durante décadas.

Sigan compartiendo”, publicó.

Los estudios Spyglass confirmaron el despido alegando que no condonaban declaraciones que promovieran el antisemitismo.

Las reacciones fueron impresionantes, comenzando por la de Jenna Ortega

Al conocerse la noticia, los fans de “Scream” y de Melissa Barrera pusieron el grito en el cielo. Los activistas a favor de Palestina subieron la temperatura aún más. La salida de la actriz mexicana de la franquicia les recordó a muchos como la producción de los estudios Spyg trató a Neve Campbell. La estrella original de la serie no participó en “Scream VI” porque no le ajustaron el sueldo al éxito en taquilla.

Que Disney/Fox o Warner compren la franquicia #Scream y le den el final que merece, con Melissa Barrera, Jenna Ortega y Neve Campbell.

Y después, reboot deluxe en unos años.

WIN WIN. https://t.co/IDVCDQjj62 — Juan Bauty (@jbautyoficial) November 22, 2023

q echen a melissa barrera de scream siendo ella la mejor actriz de todo el cast simplemente x decir la verdad… hollywood ha muerto — mk 🦷 (@mklinxxx) November 22, 2023



Y ahora se conoció que Jenna Ortega tampoco regresa a “Scream”. Según Deadline, la actriz de familia mexicana y puertorriqueña no pudo coordinar la agenda. La filmación de “Scream VII” coincidía con la de la segunda temporada de su exitosa serie de Netflix “Wednesday” o “Merlina”, como se llama en español de América Latina.



Sin embargo, los fans están convencidos que su decisión tuvo algo que ver con el despido de Melissa Barrera. Ortega también ha sido muy vocal en su apoyo a los palestinos. La situación es de un terror hasta peor al que se enseña en las películas.

And she did, need a friend like jenna ortega fr pic.twitter.com/H5MNhmVLdk — ortegay 🥝🎧 (@Roxdk7) November 22, 2023

Notice any corrections needed? Please email us at corrections@nglmitu.com