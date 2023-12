María la del barrio: Así está hoy la “maldita lisiada”

somos

Han pasado casi 30 años desde que Soraya Montenegro gritó “maldita lisiada” en “María del Barrio”. Sin embargo, la icónica escena que ha desatado miles de memes e innumerables parodias, está más vigente que nunca. Las cosas se calman de vez en cuando, y de repente algo dispara una nueva ola.

La que se vive actualmente es cortesía de Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta. Los actores se volcaron a las redes sociales a proponer el retorno de Nandito y Tita, sus personajes en la telenovela protagonizada por Thalía. El retorno de los memes ha provocado que muchos se pregunten cómo está ahora la actriz Yuliana Peniche, la actriz que interpretó a Alicia Montalbán, la “maldita lisiada”.

La escena inolvidable de “María la del barrio”

Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) encuentra a su amado Nandito (Oswaldo Benavides) besando a Alicia. Así comenzó una de las escenas más icónicas en la historia de las telenovelas. Enloquecida, Soraya se va encima a Alicia, quien era su hijastra, y le propina una sonora cachetada. Le grita “maldita lisiada”.

Peniche, quien era una adolescente en esa época confesó que la escena en la vida real fue violenta. “Me dio mis ´cates´(golpes) bien dados”, contó Peniche. Incluso, reveló que hasta había resultado con un labio roto.

“No pasa nada, todos somos profesionales”, afirmó.

Por su parte, Itatí Cantoral le reveló al Escorpión Dorado que la escenas fue improvisada. “No, hombre, qué me voy a preparar, venía de que mi mamá me había corrido porque a las dos de la mañana tenía que llegar yo a mi casa”, dijo entre risas.



El personaje fue pesado para Yuliana Peniche

“Iba a la secundaria cuando hice esa telenovela. Luego entré a la preparatoria y todos me molestaban. Me decían ‘mira, ahí va la maldita lisiada’. Me hicieron cosas muy desagradables”, dijo en el reality de. Telemundo “Los 50”. “Después de muchos kilos y años de más, qué bonito, hay personas que se acuerdan por mi voz. Seguiré siendo ‘la maldita lisiada’, pero mi nombre verdadero es Yuliana Peniche”.

Eso, a pesar de que ha seguido muy activa en la vida artística, con participaciones en telenovelas como “Alondra”, “Salomé, “Niña amada mía”, “Velo de novia” y “Destilando amor”. Más recientemente, ha estado en unitarios de “La rosa de Guadalupe” y en la novela chilena “Te doy vida”.

¿Qué hace ahora la actriz de “maldita lisiada”?

Yuliana Peniche era muy guapa de niña e hizo historia en “María la del barrio”. De adulta es una mujer guapísima con casi medio millón de seguidores en Instagram.

