María Conchita Alonso suelta toda la sopa: Desde su beso con Arnold Schwarzenegger hasta un amor frustrado con Bon Jovi

La actriz cubana-venezolana María Conchita Alonso lleva cinco décadas trabajando sin parar. Se dice fácil, pero las odiseas que ha vivido la artista latina no pueden estar más lejos de esa palabra. Sin embargo, ella misma ni puede creer “los líos en los que me he metido, las cosas que he dicho, las poses que he hecho”.



Así se lo contó a mitú en una entrevista en la que dio pequeños adelantos de lo que será el “proyecto más personal que he hecho”. Se trata de una puesta en escena de hora y media en la que responderá todas las preguntas sobre su vida. El nombre lo dice todo: “María Conchita…Sin…vergüenza“.



Doble inmigrante y reina de belleza

El inicio del show, que contará con el apoyo de Daniel René. El artista que se dio a conocer en MDO, llevará a al público a la Cuba natal de María Conchita, su llegada a Venezuela a los cinco años de edad y los inicios de su carrera.

A los 15 años cuando ganó el Miss Princesita, luego representó a su país el Miss Mundo. “Eso fue lo que comenzó toda esta locura”, recordó la artista de temas como “Noche de copas” y series como “El Señor de los cielos”.

“Voy a contarlo todo, tanto que consulté con unos abogados para no meterme en problemas legales, pero resulta que puedes decir lo que quieras siempre que estés diciendo la verdad”, reveló.

Entre esas verdades, están anécdotas de su tiempo en Hollywood “y todos los que no se portaron nada bien conmigo”, sus amores y casi amores, como su experiencia con el roquero Jon Bon Jovi. “El quería salir conmigo, pero por algo que yo hice no se dio. Él nunca supo lo que había pasado”, reveló María Conchita.



Además, está su trabajo con Arnold Schwarzenegger, quien nunca había tenido una escena de besos hasta que filmó con ella “The Running Man”. “Es verdad que lo enseñé a besar ante las cámaras. Le dije que me besara como su fuera su esposa María (Shriver) y que me viera como María, que soy yo también”, reveló.

Y es que mucho antes de que Eiza González y hasta Salma Hayek dejaran sus países, donde eran famosas como protagonistas de telenovelas, María Conchita Alonso las había precedido.

Su compromiso con el activismo

En los últimos años, María Conchita Alonso ha sido una líder en la defensa de los animales. De hecho, su fundación Vee Fauna, con la que financia el cuidado de animales abandonados en Venezuela. “Trabajamos con veterinarios y personas individuales para ir no solo cuidando a los animalitos, sino pagando deudas que han quedado sin pagar en las oficinas de veterinarios”, explicó.



Uno de sus escándalos más sonados, del que también dio qué hablar, fue por una causa muy cercana a su corazón: la lucha contra el comunismo. Ocurrió en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Allí se peleó con Sean Penn a quien increpó por apoyar al régimen chavista en Venezuela.



Todo eso y más será parte de su show, que comenzará en Miami, Florida, el próximo 23 de septiembre y luego irá a Nueva York y América del Sur.





