Karol G recibe el apoyo de Jamie Lee Curtis tras rechazar las fotos de GQ

Karol G no está sola en su rechazo por las modificaciones digitales que hizo la revista GQ a sus fotos.

La actriz, productora y autora infantil estadounidense Jamie Lee Curtis (conocida por su trabajo en películas como “Halloween”) también levantó la voz sobre la perpetuación de estereotipos tóxicos de belleza. Lee Curtis comentó sobre lo importante que es que el público no vea artistas solo como retratos hechos por inteligencias artificiales, sino como humanos con belleza natural.

Una voz contra el genocidio de lo bello

En una publicación en Instagram, Jamie Lee Curtis escribió: “Me alegra mucho que @karolg esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No [hechos por] IA [inteligencias artificiales] y este genocidio contra lo que es bello por naturaleza es alarmante y hay que hablar de ello”.

La estadounidense continuó: “Me anima mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. La industria cosmética quiere que te mires al espejo y te odies, y que luego compres su m¡erd*”.

El apoyo de la gran actriz, quien acaba de ganar el Óscar por su trabajo en la película “Everything Everywhere All at Once”, viene después que la revista “GQ México” publicara fotos modificando la imagen de la artista colombiana.

En defensa de la belleza propia

“No sé ni por dónde empezar este mensaje…”, escribió Karol G en una publicación en Instagram la semana pasada. “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, dijo la cantante colombiana.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitará de todos esos cambios”.

Karol G concluyó: “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Ojalá voces como la de Lee Curtis y la propia Karol G den el golpe de gracia a las expectativas irreales de la industria del entretenimiento.

