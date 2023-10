Florinda Meza se defiende y revela por qué ya no se transmiten “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”

somos

“El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” salieron del aire mundialmente en agosto de 2020, para gran sorpresa de los amantes de la comedia de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

Durante mucho tiempo, los dedos acusadores apuntaron a Florinda Meza, la viuda de Chespirito, como la culpable. Finalmente, Meza ha roto su silencio y ha revelado la verdadera razón detrás de la desaparición de estas queridas series.

Rumores Falsos

La actriz detrás del famoso personaje de Doña Florinda utilizó sus redes sociales para compartir un video sobre el tema. En él, desmiente categóricamente las acusaciones en su contra. La actriz expresó su amor y respeto por el legado de su difunto esposo.

“Los rumores de que yo me opongo a que los programas vuelvan a transmitirse son totalmente falsos. Yo sí amo y respeto todo el legado de Roberto. Respeto y amo al público como lo hacía Roberto, y tanto él como yo amamos y respetamos nuestra profesión”.

Estas palabras, Meza resaltó su compromiso con el trabajo y el legado de su esposo. También dejó en claro que no es la responsable de la desaparición del “El Chapulín Colorado” y “El Chavo del 8”; entre otros. Asimismo, insistió en que está dispuesta a que estos continúen vigentes.

Negociaciones en curso

Florinda Meza también compartió información importante sobre las negociaciones en curso. Según ella, son entre Televisa y Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y actual titular de los derechos de las obras de su padre. Aparentemente, Televisa ha intentado en varias ocasiones reanudar las transmisiones de los programas, pero Meza no ha sido invitada a estas negociaciones.

En sus palabras, “En una compra-venta hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso, dos. El comprador (Televisa) ya ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz acuerdo, al menos que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla”.

Este comentario de Meza sugiere que hay más factores en juego en las negociaciones de lo que se podría pensar y que la ausencia de los programas de Chespirito en la televisión no es responsabilidad exclusiva de una persona.

Un llamado a la unidad

En medio de esta controversia y confusión, Florinda Meza hace un llamado a la unidad y al entendimiento. En un momento en que el legado de Chespirito continúa siendo una parte importante de la cultura popular, es esencial que las partes involucradas trabajen juntas para encontrar una solución que permita que estas queridas series vuelvan a ser disfrutadas por audiencias de todas las edades.

