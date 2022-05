Famosos reaccionan al tiroteo de la escuela en Texas y piden control de armas

Somos mitú

El mundo está consternado luego del lamentable tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que hasta ahora ha cobrado la vida de 21 personas, 19 niños y dos adultos.

Diferentes personalidades de la comunidad latina del mundo del espectáculo han expresado sus condolencias a lo que ha sido uno de los tiroteos más mortíferos de los Estados Unidos, realizado por un joven de 18 años de edad que falleció en la masacre.

“Este es un momento para exigir acción. No es el momento de adormecerse. Si estás en los EE. UU., regístrate para participar en @Everytown un movimiento para #EndGunViolence enviando un mensaje de texto con ACT al 644-33 o dirígete a https://everytown.org/actions/”, tuiteó la cantante colombiana Shakira.

“Mientras escribo estas líneas lloro de la impotencia y del dolor que me causa esta devastadora situación. ¡Ninguna familia debería pasar por estas tragedias indescriptibles! ¡Esto debe parar YA!”, sentenció la mexicana Thalía.

“¡Con el corazón roto por tanta maldad! Dios mío, dales consuelo a todos los familiares de todas las víctimas de toda esta ola de masacres sin sentido. ¡Control de armas Ya y Ayuda a la Salud mental!, exclamó en su cuenta de Instagram, la boricua Olga Tañón.

“En Estados Unidos matan niños y no cambia nada. Llevamos décadas viendo trágica, tristemente, masacre tras masacre. Siempre esperando que no nos toque cerca. No soy optimista. El Congreso de EU no tiene el valor de limitar el uso de armas. Y eso asegura la próxima matanza”, señaló el periodista Jorge Ramos.

“No soy una ‘defensora del pensamiento y las oraciones’… Rezo por aquellas familias que perdieron seres queridos porque en mi familia lo hemos experimentado. Esto tiene que parar… puedes orar y exigirle a nuestro gobierno que haga algo al mismo tiempo”, sentenció la periodista María Elena Salinas.

Por su parte, celebridades del mundo anglosajón también alzaron sus voces sobre el tiroteo en sus redes sociales. Repasa algunos de los tuits que publicaron acá abajo.

GUN CONTROL NOW!

STOP THE SLAUGHTER OF THE INNOCENTS! — Stephen King (@StephenKing) May 24, 2022

FUCKING ENOUGH!!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) May 24, 2022

My heart is with the families and children of Robb Elementary in Texas. Truly horrifying. — Elijah Wood (@elijahwood) May 24, 2022

There simply has to be change! HAS TO BE!! 😔😔😔😔🥺🥺🥺🥺.. Praying to the heavens above to all with kids these days in schools. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) May 24, 2022

19 kids and counting. Who are we? We are a nation unmoored with no rudder and more of a problem with a woman making choices for her body than a desire to prevent anyone with a mental disorder to get a gun anywhere, at anytime and kill children at will. — Josh Gad (@joshgad) May 25, 2022

