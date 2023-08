Eduin Caz de Grupo Firme revela su lucha contra el cáncer

somos

En una noche emocional en la Feria Nacional Potosina, Eduin Caz, la voz líder de la agrupación mexicana Grupo Firme, compartió detalles personales sobre su salud. El cantante sorprendió al público con revelaciones acerca de su deseo de “descansar”, alimentando rumores sobre un posible retiro de la música.

En medio de ovaciones y lágrimas, Caz relató las pruebas médicas que ha enfrentado recientemente y que llevaron a muchos a especular que estaba en tratamientos para adelgazar y, hasta que se había hecho la operación en el estómago de la manga gástrica.

CREDIT: Natasha Moustache / Getty Images

Comenzó con acidez estomacal

El artista fue contando como un constante malestar estomacal lo llevó a ser diagnosticado con “una hernia hiatal, que se va complicando y se va complicando. A mí me valió y eso se convierte en algo que se llama Esófago de Barret, lo cual se hace cáncer”, confesó el cantante ante una audiencia visiblemente conmovida.

El esófago de Barret consiste en células pre cancerosas que se forman en el esófago. Con el tiempo se transforman en cáncer. Ante la confesión de Caz que no le había hecho caso al diagnóstico de la hernia, no sorprende que las cosas se le hayan complicado.

El artista se dejaba ver a menudo tomando alcohol, principalmente tequila y solía terminar los conciertos pasado de tragos. El alcohol es un irritante y está contraindicado en estos casos.

A pesar del oscuro pronóstico, Eduin no se rindió. Con el apoyo inquebrantable de su familia y su banda, se sometió a un importante tratamiento que incluyó una operación, dieta muy estricta y otras medidas.

Mirando hacia atrás

Las imágenes que circularon en 2021 de un Caz hospitalizado ahora cobran un nuevo significado. A través de una estroboscopia laríngea y una endoscopia gástrica, los médicos pudieron determinar la gravedad de su condición. A lo largo de este proceso, Eduin realizó ajustes significativos en su estilo de vida para combatir la enfermedad.

Siendo una figura pública, Caz eligió manejar su diagnóstico en privado, evitando convertir su salud en un espectáculo mediático. “Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘ay pobrecito’, pero me acabo de hacer un estudio y ¡andamos al verg…!”, explicó en el concierto.

Afortunadamente superó el cáncer. Su hermano Jhonny declaró con emoción: “¡Vencimos al cáncer!”.

Nada detiene al Grupo Firme

A pesar de los desafíos personales, Grupo Firme ha continuado su ascenso en la escena musical, rivalizando con grandes nombres como Bad Bunny. Sus conciertos, tanto en México como en el extranjero, suelen agotar entradas.

Adicionalmente, el vocalista reveló en una entrevista con la estación de radio Soy Grupero que Grupo Firme asiste regularmente a terapia psicológica. “Es un plus” que fortalece a la banda, comentó Caz. La agrupación se esfuerza por mantenerse auténtica, con los pies en la tierra, siendo un reflejo para sus seguidores.

Aparte del cáncer, Eduin Caz ha enfrentado otros problemas de salud. En varias ocasiones, compartió imágenes usando una mascarilla de oxígeno, levantando preocupaciones entre sus seguidores sobre problemas respiratorios. El cantante confirmó que padece de asma, especialmente afectado por el frío. Además, a principios de 2023, Caz se sometió a intervenciones para tratar una sinusitis crónica.

Debido a estos desafíos médicos, Grupo Firme ha reajustado fechas de conciertos para priorizar la salud de su líder. A pesar de los obstáculos, la dedicación de Eduin Caz a su música y a sus fanáticos sigue intacta, demostrando que la adversidad a menudo revela una fortaleza incomparable.

