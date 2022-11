Don Francisco le recuerda a Bad Bunny que fue él quien lo llevó por primera vez a la televisión

Somos mitú

El animador del popular y extinto programa de variedades “Sábado Gigante”, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, se quejó del reguetonero Bad Bunny durante una entrevista con el programa chileno “Meganoticias alerta” conducido por Rodrigo Sepúlveda.

En medio de la conversación, Sepúlveda quiso saber las impresiones de Don Francisco sobre el reciente concierto que el Conejo Malo ofreció en tierras chilenas, pero Mario se desvió de la pregunta.

Lo primero que recordó Don Francisco sobre el cantante fue su primer encuentro en el año 2018, cuando lo invitó a participar en su programa “Don Francisco te invita” de la cadena Telemundo. El chileno dijo que para aquel entonces el músico era un chico simpático y humilde.

En la cuenta oficial de Don Francisco se encuentran un video promocional y una fotografía que prueban que el puertorriqueño estuvo con el chileno en el 2018, y al juzgar por las imágenes ambos compartieron con camaradería y buena vibra frente a la pantalla.

“Tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, la que se ve bastante agresiva. Él viene de una modestia absoluta (…) Él llevaba los paquetes en un supermercado, así lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado”, comentó Mario sobre Bad Bunny.

Sin embargo, luego de aquel encuentro se perdió la comunicación y según Don Francisco, todos los intentos que ha realizado para tratar de contactarlo luego que alcanzó la fama han sido infructuosos.

“Lo he llamado varias veces… pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar.’ A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión. A lo mejor hace un buen saludo para la Teletón, o manda un buen billete”, finalizó el animador de forma sarcástica.

