Black Friday: 7 cosas de señora que no sabías que necesitabas

El Black Friday ya está aquí y las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina. Para aprovechar las ofertas y salir de algunos regalos para ti o para las señoras de tu vida, aquí tienes siete cosas que vas a querer comprar sí o sí.

Se trata de productos inútiles, pero muy necesarios, que te van a colocar en el soñado y temido lugar de la señora (o esta el señor) de la casa. Las mamás y algunos papás te van a amar. Las tías y las abuelas también. Eso sí, prepárate para que te regañen un poquito, mientras los adoran por dentro.

Una limpieza muy profunda

A nadie le gusta que le regalen cosas para la casa, pero si hay alguna excepción será sin duda este cepillo para recoger las migas de pan y otros alimentos que quedan en la mesa. Este producto no puede ser más de señora. De hecho, se va a la frontera de las doñitas. Pero más allá de lo cómico, hay que reconocer que probablemente evite tener que barrer o aspirar el piso después de comer.

Fuller Brush Premium Table ($24.99)

Este ‘tupper’ es esencial en Black Friday

Una señora que se respete tiene una nutrida colección de envases de plástico para guardar lo que sea, en especial las sobras. En todas las casas suele haber más tapas que recipientes, o viceversa. También hay de diferentes modelos y tamaños, pero seguro que nadie tiene este.

Tupperware Thatsa Mega Bowl Keychain ($18.95)

Chayanne nunca está de más

El astro boricua sacó este octubre su primer disco en nueve años. Es decir, esta es la Navidad para escuchar la música nueva de Chayanne. No hay nada que diga más “soy una señora” que hacerlo abrazando esta almohadita. Hasta el propio Chayanne tiene la suya, en serio.

Genérico Singing Chayanne Small Plush Cushion ($25.00)

Pa’la calle después del Black Friday con Selena Q

No existe una señora que termine la compra de regalos el mismo Viernes Negro, o Black Friday. Por eso esta hermosa bolsa con la figura de la adorada Selena Quintanilla es esencial. Lo mejor es que viene con la energía para imaginar que la máquina de la tarjeta de crédito se va quedando con tu dinero al ritmo de “Bidi Bidi Bom Bom”.

Music Lover Cosmetic Bag Singer Fans ($15.89)

Una limpia del Divo de Juárez

Antes y después de enfrentar multitudes en centros comerciales, tiendas por departamentos en Black Friday y hasta en fiestas familiares, nada mejor que envolverse en el aroma del adorado Juan Gabriel en el auto. Para tener el efecto completo habría que recomendar que se cante “Queridaaaaa”.

Juan Gabriel Air Freshener ($7.00)

La vela que empodera

Ya que este año marcó el regreso de RBD y le recordó a las señoras más jóvenes qué es ser rebelde: “cuando no sigo a los demás”. No está demás inspirarse con esta vela que es más que para los fans. Es un ejercicio en autoestima.

Smells like Soy Rebelde Candle ($8.40)

La camiseta de las señoras y madres

Si el escándalo de Yahritza y su Esencia sirvió para algo, fue para recordarles a todos los que están criando hijos latinos de la importancia de transmitirles la grandeza de la cultura de sus países, comenzando por la comida. Compra esta camisa en Black Friday para reforzar la idea.

Yo soy bien delicado casi nomas como cheken shirt ($18.40)

¡De nada por las risas y los agradecimientos!

