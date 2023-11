Chayanne indeciso entre Miss Venezuela y Miss Puerto Rico

somos

Chayanne es un hombre con todas las cosas muy claras. Bueno, casi todas. Durante una entrevista con mitú, el papá putativo de todos los latinoamericanos de menos de 30 años reconoció que hay algunas cosas importantes que le generan dudas.

Es posible que ni él mismo lo supiera. Estas incertidumbres salieron durante una sesión de Cotorreando, nuestra sección en las redes sociales para las grandes estrellas. Chayanne salió airoso ante nuestra batería de preguntas, pero en algunos casos le dejamos cosas para pensar.

Series y películas

Chayanne es un fan confeso de “Game of Thrones” y además es fiel. La primera serie de HBO sobre los libros de George R.R. Martin sigue siendo su favorita, incluso por encima de la precuela “House of the Dragon”.

También tiene una película que guarda dentro de su corazón y no es una de las suyas. Se trata del clásico italiano “La vida es bella”. La película de 1997 obtuvo siete nominaciones al Oscar, incluyendo la estatuilla para su protagonista Roberto Begnini.

Chayanne, entre bebidas y playas

La entrevista fue durante la promoción de su nuevo álbum “Bailemos Otra Vez”, el primero que saca en nueve años. El astro boricua estaba de muy buen humor, bailando y hasta confesó que ahora disfruta mucho del pitorro, un ron casero típico de Puerto Rico. También que ama los jugos de fruta, en especial el de naranja,

Se declaró fan del helado de chocolate, por encima del de coco y hasta reveló que su playa favorita de su Isla del Encanto es Seven Seas, en Fajardo.

Bachata y mujeres

Las dudas se presentaron cuando las preguntas se enfocaron en la música y en las mujeres. Chayanne no consiguió escoger entre la bachata y la salsa. Eso, a pesar que su canción “Bailando Bachata”, parte de “Bailemos Otra Vez” logró devolverlo al primer lugar de la codiciada lista Airplay Latino de Billboard. La última vez que una de sus canciones estuvo allí fue hace 16 años. “No me hagas eso, las dos”, afirmó.

Pero el momento de la verdad fue cuando tuvo que escoger entre Miss Venezuela y Miss Puerto Rico. Ahí pareció sufrir un cortocircuito y no es para menos. Su esposa de tres décadas Marilisa Maronese fue concursante del Miss Venezuela.



“Yo sé que tengo a mi Miss Venezuela, pero es que Miss Puerto Rico…”, expresó, con una mezcla de picardía y verguenza. Y así dejó las cosas, anclado entre las dos y emocionado por la nueva ofrenda musical a sus fans, que describió como “una carta de amor a las fans”. Y esas fans, como pueden constatar las madres y abuelas latinas… y las hijas, lo siguen amando.





